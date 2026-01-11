En amont de sa présentation officielle, Volvo a tenu à éclaircir un point crucial concernant son futur EX60 : son autonomie. Et force est d'admettre que ce nouveau SUV à venir est endurant !
Il ne sera officialisé que le 21 janvier prochain, mais le nouveau Volvo EX60 fait déjà parler de lui. Basé sur la technologie SPA3, l’architecture de voiture électrique la plus avancée de Volvo Cars à ce jour, l'EX60 promet « une autonomie électrique comparable à celle des voitures à moteur thermique ».
Volvo EX60, une autonomie « comparable à celle d'une voiture thermique »
Et force est d'admettre que Volvo compte bien mettre un terme à la fameuse angoisse de l'autonomie, puisque le Volvo EX60 (doté d'une transmission intégrale) est donné pour 810 km sur une seule et même charge. Soit l'équivalent de la distance qui sépare Lille de Marseille.
Du côté de chez Volvo, on indique que l'autonomie permettra sans problème de relier Paris à Amsterdam (500 km), de traverser la Scandinavie entre Stockholm et Oslo (530 km) ou encore de longer la côte californienne de Los Angeles à San Francisco (environ 615 km), sans se soucier d'une quelconque recharge.
Pour y parvenir, Volvo Cars a intégré la batterie directement dans la structure du véhicule grâce à la technologie « cell-to-body » et conçu ses moteurs électriques en interne, permettant ainsi à l’EX60 d’améliorer son efficacité énergétique tout en limitant le poids inutile.
Le constructeur rappelle qu'il s'agit du premier véhicule Volvo fabriqué grâce au procédé de mégacasting, soit une technique qui permet de remplacer des centaines de pièces par une seule pièce moulée de haute précision lors de la production.
Une recharge rapide également au programme
Bien sûr, comme Volvo prend le soin de le préciser, les valeurs d’autonomie sont préliminaires et basées sur les normes d’essai WLTP, obtenues dans des conditions d’essai spécifiques pour le Volvo EX60.
Et ce n'est pas tout, puisqu'en plus de son endurance, le Volvo EX60 brillera aussi par sa vitesse de charge. Branché à une station de recharge rapide de 400 kW, le SUV venu du froid peut regagner jusqu’à 340 km d’autonomie en à peine dix minutes.
Pour cela, Volvo a eu recours à des matériaux plus légers ainsi qu'à une réduction de la génération de chaleur. Par ailleurs, la batterie de ce modèle sera couverte par une garantie pouvant atteindre dix ans.
« Le SUV EX60 est une voiture électrique sans compromis, conçue pour offrir la liberté d’évoluer dans une nouvelle ère entièrement électrique », promet la marque.