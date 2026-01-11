MattS32

Toutoune83570: Toutoune83570: avec la comdamnation de peugeot pour tromperie sur l’autonomie, peut etre que les constructeur vont enfin arretés de mentir. parce qu’on sait trés bien que 810 km, c’est en descente avec le vent dans le dos en ligne droite.

Avec une électrique, il est assez facile d’atteindre en pratique les chiffres d’autonomie WLTP, pour peu qu’on ne fasse pas trop d’autoroute et de voies rapides (ce qui est justement le cas du cycle WLTP, dont seul un gros tiers de la distance simule des voies rapides et autoroutes. Il n’est même pas rare de les dépasser quand on fait sensiblement plus de ville que ce que prévoit le cycle WLTP mixte (qui ne contient que 13% de ville) et qu’on a une conduite souple.

Mais forcément, comme des gens constatent qu’en roulant à 130 pendant des heures, ils ont pas l’autonomie annoncée, ils se plaignent, alors que c’est tout a fait normal qu’en roulant vite ça consomme plus…

Il faudrait donc surtout que les constructeurs mettent aussi un peu plus en avant les autonomies sur les 4 parties du test WLTP, et pas seulement l’autonomie sur le cycle complet. Ou qu’ils fournissent, comme Renault le fait, un simulateur permettant de voir l’autonomie en fonction du type de parcours et des conditions, où on peut voir par exemple que les 625 km WLTP mixte du Scenic deviennent 430 km sur autoroute par 35° avec la clim ou 360 par 5° avec le chauffage.