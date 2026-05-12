À l’occasion de l’Android Show: I/O Edition 2026, Google présente une nouvelle version d’Android Auto qui évolue tout en finesse. Interface adaptative, Google Maps en 3D, vidéo à l’arrêt, compatibilité Dolby Atmos et intégration de Gemini, Google veut rendre son écosystème embarqué beaucoup plus intelligent et intuitif.
Android Auto ne veut plus se limiter à afficher Google Maps, Spotify et quelques notifications sur l’écran central de la voiture. Avec cette nouvelle salve d’annonces, Google cherche à rapprocher encore davantage l'automobile du smartphone Android en adaptant son interface aux écrans des tableaux de bord modernes et en ajoutant des fonctions jusqu’ici plus proches de l’univers mobile que de l’habitacle.
L'objectif est de faire d'Android Auto une expérience moins figée, plus personnalisée et mieux intégrée aux usages du conducteur. Widgets, navigation plus immersive, vidéo lorsque le véhicule est à l’arrêt, audio plus ambitieux et arrivée de Gemini dans les interactions vocales, Google avance sur plusieurs fronts. Dans les voitures compatibles Google built-in, l’intégration promet même d’aller plus loin, avec des fonctions capables de dialoguer directement avec certaines informations et caractéristiques techniques du véhicule. Tout un programme !
Une interface adaptée aux écrans de plus en plus variés
Google s’attaque d’abord à un problème très concret. Les écrans embarqués n’ont plus vraiment de format standard. Certains sont horizontaux, d’autres verticaux, panoramiques, arrondis ou intégrés dans des configurations beaucoup plus atypiques. Android Auto va donc devenir plus flexible, avec une interface capable de mieux s’adapter à la taille et à la forme de ou des écrans de la voiture.
Cette refonte reprend aussi le design system Material 3 Xpressive, déjà pensée pour rapprocher l’expérience automobile de celle du smartphone. Les éléments de personnalisation du téléphone, comme les polices, les fonds d’écran ou certains choix visuels, pourront ainsi se retrouver dans l’habitacle.
La mise à jour ajoute également des widgets pensés pour des actions rapides. L’idée est de permettre au conducteur d’ouvrir son garage, d’appeler un contact favori ou d’accéder à une fonction récurrente sans quitter la navigation ni multiplier les manipulations à l’écran.
Google Maps gagne une navigation plus immersive
Le service de cartographie du géant de Mountain View profite lui aussi d’une mise à jour importante. La navigation immersive apporte une vue 3D plus détaillée avec une meilleure représentation des bâtiments, du relief, des ponts, des voies ou, encore, de certains panneaux. Google présente cette évolution comme la plus grande refonte de Maps embarquée dans la voiture depuis plus de dix ans.
L’enjeu n’est pas seulement esthétique. Une carte plus lisible peut aussi aider à mieux anticiper une sortie, un changement de voie ou une intersection complexe. Reste évidemment à voir, à l’usage, si cette couche visuelle supplémentaire améliore réellement la conduite ou si elle ajoute surtout un effet de modernité à l’interface.
Vidéo à l'arrêt, Dolby Atmos et Gemini au volant
Android Auto va aussi autoriser la lecture vidéo lorsque la voiture est à l’arrêt. YouTube pourra notamment être affiché en HD à 60 images par seconde. Dès que le véhicule repart, la lecture basculera automatiquement en audio seul, de quoi poursuivre un podcast vidéo ou une émission sans garder l’image à l’écran.
Côté audio, Google suit la tendance du moment en annonçant l’arrivée du Dolby Atmos dans les habitacles et applications compatibles. YouTube Music et Spotify doivent, de leur côté, bénéficier d’un rafraîchissement visuel pour mieux s’intégrer à la nouvelle interface.
Gemini constitue l’autre grande évolution. Dans l’écosystème Android Auto, revendiqué comme compatible avec plus de 250 millions de voitures, l’assistant doit permettre des interactions plus contextuelles. Il pourra, par exemple, aider à répondre à un message avec l’adresse d'un rendez-vous issue du calendrier, ou à lancer certaines actions à la voix sans obliger le conducteur à enchaîner les commandes précises.
Google built-in promet une intégration plus profonde
Avec Google built-in, la logique va encore plus loin, puisque le système n'est plus seulement projeté depuis le smartphone, mais intégré directement au véhicule. Dans ce cadre, Gemini pourra répondre à certaines questions liées à la voiture elle-même, comme l’explication d'un voyant au tableau de bord ou le volume du coffre, si par exemple, vous voulez passer chez Ikea et que vous avez un doute sur la taille de l'emballage d'un meuble.
Google Maps pourra aussi exploiter la caméra frontale de la voiture pour améliorer le guidage de voie en temps réel, mais pour cela, il faudra posséder un modèle compatible. Reste à voir comment ces nouveautés seront déployées selon les constructeurs, les pays et les modèles, mais force est de constater que Google a bel et bien réussi à glisser le pied, voire les deux, dans la portière de nos autos.
- Interface simplifiée et claire
- Intégration fluide des apps mobiles
- Commandes vocales efficaces