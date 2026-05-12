Android Auto ne veut plus se limiter à afficher Google Maps, Spotify et quelques notifications sur l’écran central de la voiture. Avec cette nouvelle salve d’annonces, Google cherche à rapprocher encore davantage l'automobile du smartphone Android en adaptant son interface aux écrans des tableaux de bord modernes et en ajoutant des fonctions jusqu’ici plus proches de l’univers mobile que de l’habitacle.

L'objectif est de faire d'Android Auto une expérience moins figée, plus personnalisée et mieux intégrée aux usages du conducteur. Widgets, navigation plus immersive, vidéo lorsque le véhicule est à l’arrêt, audio plus ambitieux et arrivée de Gemini dans les interactions vocales, Google avance sur plusieurs fronts. Dans les voitures compatibles Google built-in, l’intégration promet même d’aller plus loin, avec des fonctions capables de dialoguer directement avec certaines informations et caractéristiques techniques du véhicule. Tout un programme !