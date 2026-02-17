L'arrivée des vidéos dans Android Auto est loin d'être prise à la légère : en mai 2025, Google avait expliqué qu'elles seraient bientôt disponibles, à condition, bien sûr, que les véhicules soient à l'arrêt. Quelques temps plus tard, le géant de la Tech avait, sur Android Automotive seulement, permis aux utilisateurs de diffuser l'audio d'une vidéo lancée avant de reprendre la route. Une option bien pratique pour ne rien rater d'une émission ou d'un évènement sportif.