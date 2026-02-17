La dernière version bêta d'Android Auto n'apporte pas de nouveautés majeures. Mais elle inclut quelques indices concernant l'arrivée prochaine des apps vidéo dans le service.
L'assistant de conduite Android Auto s'est beaucoup amélioré avec l'arrivée de l'intelligence artificielle Gemini, mais aussi avec une multitude d'options utiles : personnalisation de l'icône du véhicule, widgets pour l'écran d'accueil, filtrage des appels inconnus et bien plus encore. La diffusion de contenus multimédia semble également être une des priorités de Google, comme le prouve certains indices disponibles dans la dernière version de test de l'app.
Les apps vidéos, bientôt accessibles dans Android Auto ?
En décembre dernier, des traces dans les versions bêta d'Android Auto montraient que les développeurs travaillaient à l'intégration prochaine de Google Cast dans le service. Cette avancée permettrait notamment aux utilisateurs de diffuser depuis leurs smartphones de l'audio ou même des vidéos sur l'écran central du véhicule.
Il semblerait que l'idée ait fait son chemin puisque l'équipe de 9To5Google a découvert cette semaine une ligne intéressante dans la bêta de la version 16.3 d'Android Auto : « CradleFeature__allow_video_apps ». Google serait donc bien en train de préparer le terrain pour la prise en charge future des applications vidéo dans l'application.
Le divertissement, une amélioration à double tranchant
L'arrivée des vidéos dans Android Auto est loin d'être prise à la légère : en mai 2025, Google avait expliqué qu'elles seraient bientôt disponibles, à condition, bien sûr, que les véhicules soient à l'arrêt. Quelques temps plus tard, le géant de la Tech avait, sur Android Automotive seulement, permis aux utilisateurs de diffuser l'audio d'une vidéo lancée avant de reprendre la route. Une option bien pratique pour ne rien rater d'une émission ou d'un évènement sportif.
- Interface simplifiée et claire
- Intégration fluide des apps mobiles
- Commandes vocales efficaces
L'analyse de la bêta de la version 16.3 d'Android Auto a également permis à l'équipe de 9To5Google de constater qu'un bouton permettant de passer du thème sombre au thème clair était également dans les tuyaux. Pour l'instant, Google n'a pas partagé plus d'informations au sujet de ces tests. On ne sait donc pas quand ces options seront déployées globalement.