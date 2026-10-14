Mais que ce soit du côté d'NVIDIA comme celui de Doctolib, c’est l’omerta. Personne n’a donné le montant de l’opération ou la valorisation retenue. D’après Le Figaro, cité par Next, Nvidia aurait investi quelques millions d’euros dans la plateforme. La start-up de robotique Genesis AI a confirmé à Reuters l’arrivée du groupe à son capital, et Nvidia a aussi investi dans l’éditeur de logiciels de planification financière Pigment et dans la start-up de chimie Entalpic.

« Nous sommes le plus gros VC d’Europe », a lancé Jensen Huang, qui compte injecter 2 milliards de dollars supplémentaires sur le continent, notamment dans des centres de calcul dédiés à l’IA. Ses chèques profitent souvent à des entreprises qui achètent ensuite son matériel. Cet été, la start-up d’Ilya Sutskever a reçu près de 5 milliards de dollars de Nvidia et un accès privilégié aux puces Vera Rubin du groupe.

D’après Naveen Chhabra, analyste du cabinet Forrester, Nvidia utilise ces participations pour garder les outils de ses partenaires calés sur son architecture. Une entreprise ainsi financée paierait plus cher un passage aux accélérateurs d’AMD. Chez Doctolib, les ingénieurs travaillent depuis un an avec les technologies de Nvidia pour concevoir leurs modèles, et les experts du groupe américain les accompagneront désormais pour les entraîner en Europe.