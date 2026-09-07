OpenAI a reçu la plus grosse part des participations non cotées de NVIDIA, avec un versement de 30 milliards de dollars, environ 25,9 milliards d’euros, effectué en février dans le cadre d’une levée de fonds globale de 110 milliards de dollars, environ 94,9 milliards d’euros. Selon Colette Kress, directrice financière de Nvidia, la capacité des laboratoires d’IA de pointe à perfectionner leurs produits et à attirer davantage d’utilisateurs, tout en augmentant leurs revenus, est « limitée par la puissance de calcul ». Nvidia est donc « nécessaire pour alimenter ce cercle vertueux », a-t-elle ajouté, et la société a investi près de 50 milliards de dollars, environ 43,1 milliards d'euros, dans ces laboratoires.

Nvidia finance aussi les fournisseurs de cloud spécialisés dans l’IA. CoreWeave a reçu 2 milliards de dollars de Nvidia en janvier, et Nebius un montant équivalent en mars. En injectant des capitaux dans ces jeunes entreprises, Nvidia leur donne les moyens d’acheter des dizaines de milliers de ses processeurs graphiques, a indiqué à CNBC l’analyste Naveen Chhabra, du cabinet Forrester. Nvidia a aussi investi au moins 6,5 milliards de dollars, environ 5,6 milliards d'euros, depuis mars dans des entreprises de technologies photoniques. Ces technologies remplacent l’électricité par la lumière pour transmettre des données. Lumentum, Coherent et Marvell ont chacune reçu 2 milliards de dollars, environ 1,7 milliard d'euros, de la part de Nvidia. D’après Naveen Chhabra, Nvidia utilise ces participations pour maintenir les outils et les protocoles de ses partenaires calés sur son architecture. Un changement vers les accélérateurs concurrents d’AMD coûterait donc plus cher à ces entreprises.

Nvidia a par ailleurs annoncé, le 3 septembre, le rachat de Hugging Face pour 12,9 milliards de dollars, environ 11,1 milliards d'euros. Cette plateforme rassemble des modèles et des outils d’intelligence artificielle open source.

Contrairement aux participations minoritaires détaillées plus haut, Nvidia obtient ici le contrôle direct d'une infrastructure logicielle jusque-là indépendante. Dans son rapport financier du 26 juillet, Nvidia a indiqué agir pour « améliorer ses opportunités de croissance, développer son écosystème et renforcer sa position concurrentielle ».

Selon Ian Fogg, directeur de recherche chez CCS Insight, la pérennité de Nvidia dépend de la prospérité de ses clients et de ses partenaires. Avec ces participations, Nvidia donne à ces derniers les moyens d’innover. L’entreprise gagne aussi un droit de regard sur leurs choix technologiques, qu’elle peut orienter vers les siens, précise CNBC.

Cette stratégie n’attire pas que des éloges. Michael Burry, rendu célèbre par le film « The Big Short », a déclaré que Nvidia « allait trop loin » en finançant et en investissant dans les clients de ses puces. Mark Cuban, ancien investisseur de l’émission « Shark Tank », a affirmé qu’il était « vraiment effrayant » de constater à quel point le boom de l’IA dépendait du financement de Nvidia « par tout le monde sans exception ».