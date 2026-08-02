Doctolib structure ce programme autour d’une équipe de recherche, Heka. Une chercheuse de l’Inria la pilote en lien avec l’Inserm et l’Université Paris Cité. L’Inria, c’est l’Institut national de recherche en informatique et en automatique. L’Inserm, celui de la santé et de la recherche médicale. Pour éviter un accord préalable, Doctolib invoque la méthodologie de référence MR-004 de la CNIL, qui encadre la réutilisation de données de santé existantes à condition que la recherche présente un caractère d’intérêt public. La CNIL accorde cette dispense à condition que Doctolib informe les personnes concernées et leur laisse la possibilité de refuser.

Doctolib intègre les ordonnances, les antécédents médicaux, les diagnostics, les traitements, les courriers d’adressage et les réponses aux questionnaires de santé dans ce programme. L’entreprise conserve ces informations sous forme pseudonymisée, jusqu’à cinq ans selon ses propres indications. La pseudonymisation remplace l’identité directe par un code, sans effacer la possibilité théorique de remonter jusqu'à la personne, contrairement à une anonymisation complète.

En 2024, l'entreprise avait sollicité l’accord de ses patients pour former son assistant numérique et sa prise de rendez-vous vocale, via une case à cocher dans les paramètres du compte. Mais cette fois, l'entreprise inclut désormais les patients par défaut, et c'est à eux de manifester leur refus. C'est le fameux principe de l'’opt-out.

Ce nouveau programme n’a rien à voir avec la polémique dont on vous parlait début juin dernier. Le Canard enchaîné accusait alors l’assistant de consultation de Doctolib d’alimenter les intelligences artificielles de Google, de Microsoft et d’Anthropic. On avait décortiqué les documents officiels et fait le distingo entre l’utilisation ponctuelle d’un outil et l’entraînement réel d'un modèle. Ici, des chercheurs français conduisent un projet de recherche publique, avec des données pseudonymisées et un cadre CNIL spécifique.

La Ligue des droits de l’Homme a dénoncé, dans un communiqué, un risque de stigmatisation, de discrimination et de profilage abusif en cas de fuite. L’association rappelle aussi que Doctolib héberge une partie de ses données chez Amazon, malgré la certification Hébergeur de données de santé, et la CNIL a reconnu, de son côté, ne pas être en mesure de se prononcer sur la légalité du dispositif à ce stade.