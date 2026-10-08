Dans la foulée, la page de l’App Store américain du service a été mise à jour : elle indique désormais qu’un appareil sous iPadOS 18.0 ou système plus récent sera nécessaire pour utiliser l’agent IA. Il sera donc possible de déléguer la gestion de ses emails et de son agenda, la réservation d’un restaurant ou le suivi de son budget à Muse, sur un écran plus grand.