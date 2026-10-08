Un mois à peine après son arrivée sur iPhone, Muse, l’agent IA de Meta, débarque sur iPad, à la grande joie des utilisateurs.
L’agent IA de Meta débarque sur iPad
Disponible en version macOS et iOS, Muse cartonne et pas qu’un peu : selon les estimations de Sensor Tower relayées par 9To5Mac, l’outil a, le 30 septembre dernier, dépassé les 5 millions de téléchargements. Coiffant au poteau ChatGPT, il s'est hissé au sommet du classement des applis gratuites dans l'App Store américain.
Fort de ce succès, Meta a décidé d’étendre son agent IA à d’autres appareils. La bonne nouvelle a été partagée hier sur Threads par Ivan Bruel, l’un des ingénieurs informatiques de l'entreprise : « À la demande générale, Muse est désormais disponible sur iPad ! ».
Dans la foulée, la page de l’App Store américain du service a été mise à jour : elle indique désormais qu’un appareil sous iPadOS 18.0 ou système plus récent sera nécessaire pour utiliser l’agent IA. Il sera donc possible de déléguer la gestion de ses emails et de son agenda, la réservation d’un restaurant ou le suivi de son budget à Muse, sur un écran plus grand.
D’autres nouveautés disponibles, mais une arrivée en France toujours en suspens
Meta semble bien décidée à battre le fer tant qu’il est chaud. Travaillant actuellement sur un standard ouvert qui permettrait aux agents de montrer patte blanche aux sites des commerçants, la firme de Mark Zuckerberg a annoncé, fin septembre, des partenariats avec Best Buy, Gap, Sephora, Walmart et Wayfair pour permettre à Muse de faire des achats à la place des utilisateurs.
- Tâches complètes de bout en bout
- Contrôles d’accès très détaillés
- Travail autonome en arrière-plan
L’équipe a aussi lancé une version dédiée aux petites entreprises, avec plusieurs connecteurs, comme Asana, Canva, Dropbox, Figma, Github, Zoom, Notion et bien d’autres, comptes publicitaires du groupe compris. La nouvelle version iPad embarque tous ces outils, ce qui ne manquera pas de séduire davantage d’utilisateurs.
Et la France dans tout ça ? Pour l’instant, Meta n’a annoncé aucune date de sortie pour l’Hexagone ou pour l’Union européenne. Muse demandant un accès aux emails et aux moyens de paiement de l’utilisateur, on se doute qu’une arrivée de l’autre côté de l’Atlantique ne se fera pas si facilement. En attendant, les curieux pourront se tourner vers l’option VPN pour tester l'outil.