Muse, le nouvel agent IA de Meta, est disponible aux États-Unis, mais pas encore officiellement en France. Il existe néanmoins une solution pour découvrir dès maintenant le service de Mark Zuckerberg depuis l'Hexagone. Voici comment procéder pour y accéder.
Meta est (enfin !) passé à la vitesse supérieure dans la bataille des assistants IA. Avec Muse, lancé début septembre aux États-Unis, le groupe ne propose plus seulement un chatbot capable de répondre à des questions : son nouvel agent peut-il agir à la place de l'utilisateur ?
À quoi sert Muse ?
Contrairement à un chatbot qui se contente de vous expliquer comment réaliser une tâche, Muse peut enchaîner plusieurs actions pour l'exécuter à votre place. Il peut, par exemple, effectuer des recherches sur le Web et interagir avec différents services pour mener une tâche à son terme.
C'est précisément ce qui distingue cette nouvelle génération d'« agents IA » des assistants tels que nous les connaissons depuis l'arrivée de ChatGPT.
Comment tester Muse depuis la France ?”
Muse n'est pas encore officiellement disponible en France. Meta a commencé le déploiement de son agent IA aux États-Unis le 8 septembre 2026, sans annoncer pour le moment de date précise pour son arrivée dans l'Hexagone.
Le lancement américain concerne le Web, iOS et Android. Muse peut également être utilisé directement depuis WhatsApp.
Cette restriction est donc avant tout géographique : pour tester Muse depuis la France, il faut faire apparaître sa connexion Internet comme provenant des États-Unis. C'est précisément ce que permet un VPN.
Avec quel OS est compatible Muse ?
Bonne nouvelle, Meta ne réserve pas Muse à un seul écosystème. L'IA est accessible sur le Web, sur iPhone et sur Android, ainsi que directement dans WhatsApp.
Sur ordinateur, il suffit donc d’utiliser le navigateur. Que vous utilisiez Windows, macOS, Linux ou ChromeOS ne change pas grand-chose : c'est surtout la disponibilité de Muse dans votre pays qui peut poser problème.
Sur mobile, Meta propose également Muse sur iOS et Android. Là encore, sa disponibilité dépend du pays associé à votre compte et des boutiques d'applications.
Muse est-il gratuit ?
Oui, Muse peut être utilisé gratuitement pour certaines de ses fonctionnalités. Meta prévoit néanmoins différentes limites et formules pour les utilisateurs ayant des besoins plus importants.
Comme le service vient d'être lancé, son modèle économique et les limites de son offre gratuite sont susceptibles d'évoluer dans les prochaines semaines.
Quel VPN choisir pour accéder à Muse ?
Pour accéder à Muse depuis la France, il faut faire apparaître votre connexion comme provenant des États-Unis. Nous avons utilisé CyberGhost VPN pour ce tutoriel, mais la procédure reste similaire avec la plupart des VPN disposant de serveurs aux États-Unis.
Comment accéder a Muse.ai
Lancez votre VPN, recherchez et connectez-vous à un serveur américain
Activez votre VPN sur votre ordinateur. Si vous n'êtes pas encore connecté à votre compte, identifiez-vous avant de poursuivre. Il n'est pas nécessaire d'activer immédiatement la connexion automatique proposée par le logiciel : nous allons choisir manuellement un serveur situé aux États-Unis.
Dans la liste des emplacements proposés, recherchez « United States / États-Unis ». Un VPN dispose généralement de plusieurs serveurs répartis sur le territoire américain. Il n'est pas nécessaire de sélectionner une ville particulière pour accéder à Muse.
Sélectionnez l'un des serveurs américains, puis cliquez sur le bouton pour établir la connexion. Attendez quelques secondes jusqu'à ce que cela confirme que le VPN est bien actif. Votre adresse IP publique doit alors apparaître comme étant située aux États-Unis.
Ouvrez Muse et changez de serveur si nécessaire
Une fois connecté au serveur américain, ouvrez votre navigateur puis rendez-vous sur Muse. Si Muse était déjà ouvert avant l'activation du VPN, actualisez la page. Vous pouvez également fermer complètement l'onglet, puis rouvrir le service une fois le VPN connecté.
Si Muse indique toujours que le service n'est pas disponible dans votre région, retournez sur le VPN et choisissez un autre serveur américain, puis rechargez Muse. Certaines adresses IP utilisées par les VPN peuvent être identifiées ou bloquées par les services en ligne. Il suffit donc parfois de changer de serveur ou de localisation américaine pour que l'accès fonctionne.
Une fois Muse accessible, créez un compte dédié à l'utilisation du service, plutôt que de réutiliser votre compte principal. Effectuez cette création en restant connecté au serveur américain afin de conserver la même localisation tout au long de la procédure.
Une fois le compte créé et Muse accessible, le VPN n'est pas forcément nécessaire à chaque utilisation. Dans notre cas, le service est resté accessible après la désactivation de la connexion VPN.
Si Muse recommence toutefois à afficher une restriction géographique ou refuse l'accès, reconnectez-vous simplement à un serveur américain avant de réessayer.
- Tâches complètes de bout en bout
- Contrôles d’accès très détaillés
- Travail autonome en arrière-plan