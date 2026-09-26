Muse va au-delà d'un chatbot classique. L'objectif de Meta est de proposer une IA capable non seulement de répondre à vos questions, mais aussi d'effectuer certaines tâches à votre place.

Contrairement à un chatbot qui se contente de vous expliquer comment réaliser une tâche, Muse peut enchaîner plusieurs actions pour l'exécuter à votre place. Il peut, par exemple, effectuer des recherches sur le Web et interagir avec différents services pour mener une tâche à son terme.

C'est précisément ce qui distingue cette nouvelle génération d'« agents IA » des assistants tels que nous les connaissons depuis l'arrivée de ChatGPT.