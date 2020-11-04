Le protocole donne déjà quelques indications sur la technologie employée. WireGuard s’est largement imposé grâce à sa conception compacte et à ses bonnes performances, tandis qu'OpenVPN conserve une place importante grâce à sa maturité et à sa grande compatibilité. IKEv2 ne démérite pas, en particulier sur les appareils mobiles. Plusieurs fournisseurs développent enfin leurs propres protocoles, parfois à partir de technologies existantes, afin d’optimiser les temps de connexion, la stabilité ou les débits.

En revanche, la seule mention « AES-256 » sur un site web ne dit pas grand-chose sur la qualité réelle du service. WireGuard, par exemple, s’appuie sur ChaCha20-Poly1305 plutôt que sur AES. Ce qui compte davantage, c’est l’emploi de primitives cryptographiques éprouvées, la qualité de leur implémentation, la gestion des clés et la sécurité globale des applications comme de l’infrastructure.

Même prudence vis-à-vis des promesses « no-log ». Le terme recouvre des réalités très variables. Un fournisseur peut ne conserver aucun historique de navigation ni aucune adresse IP de connexion tout en enregistrant une adresse mail, des informations de paiement, des données techniques liées au compte ou des rapports de diagnostic. Les audits indépendants, lorsqu’ils sont suffisamment détaillés et récents, permettent de confronter le discours commercial aux pratiques réellement observées. Les rapports de transparence apportent également des éléments utiles.

Concernant les performances, seuls les tests permettent vraiment de départager les services. Le passage par un serveur intermédiaire allonge le trajet des données et le chiffrement sollicite l’appareil et le serveur. Selon le protocole, la charge, la distance géographique et la qualité des interconnexions réseau, l’impact peut aller d’un écart presque imperceptible à une baisse franche du débit accompagnée d’une hausse de la latence.

Le choix dépend aussi de critères très terre-à-terre : systèmes compatibles, nombre de connexions simultanées, qualité des applications et du support technique, ou encore configuration sur routeur. Ne vous laissez pas non plus impressionner par le nombre de serveurs affiché en vitrine. Une flotte gigantesque ne garantit ni de meilleurs débits ni une meilleure stabilité. Leur emplacement, leur capacité et la qualité du réseau qui les relie pèsent souvent bien davantage.