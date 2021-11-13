Votre VPN bloque votre connexion Internet ? On vous explique pourquoi

Premier réflexe : vérifiez que votre connexion fonctionne normalement sans VPN. Désactivez-le, ouvrez quelques sites et testez par exemple votre messagerie ou une application de streaming. Si vous n’arrivez toujours pas à accéder au Web, le problème est sans doute imputable au Wi-Fi, à la box ou au FAI plutôt qu’au VPN.

Si tout fonctionne de nouveau dès que vous coupez le tunnel, connectez-vous à un autre serveur VPN, idéalement proche. Si, cette fois, les pages chargent sans difficulté, le premier serveur est vraisemblablement en cause.

Essayez aussi de changer de réseau, par exemple en quittant le Wi-Fi pour un partage de connexion 4G ou 5G. Si le VPN fonctionne sur le réseau mobile mais pas sur le Wi-Fi, le blocage est probablement lié à ce réseau.

Ces trois tests permettent déjà de faire le tri entre une panne générale de connexion, un problème limité à un serveur VPN et une restriction propre au réseau utilisé. Vous pouvez alors chercher du bon côté : infrastructure du fournisseur, règles du réseau ou réglages de l’appareil.