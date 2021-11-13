Votre VPN bloque votre connexion Internet ? On vous explique pourquoi

Un VPN censé protéger votre connexion peut parfois finir par couper votre accès au Web. Derrière ce blocage assez déroutant, plusieurs causes possibles, qu’on ne résout évidemment pas de la même manière.
Vous venez de vous connecter et, soudain, Internet ne répond plus. Côté confidentialité, difficile de faire plus radical : si plus rien ne passe, plus grand-chose ne risque de fuiter non plus. Pour autant, votre VPN n’est pas forcément en panne. Kill switch trop strict, DNS contrarié, serveur indisponible ou protocole bloqué peuvent tous vous laisser dans la même situation. Et comme le symptôme en dit finalement assez peu de sa cause, autant commencer par chercher au bon endroit avant de toucher à tous les réglages.
VPN connecté et plus d’Internet, commencez par isoler la panne
Premier réflexe : vérifiez que votre connexion fonctionne normalement sans VPN. Désactivez-le, ouvrez quelques sites et testez par exemple votre messagerie ou une application de streaming. Si vous n’arrivez toujours pas à accéder au Web, le problème est sans doute imputable au Wi-Fi, à la box ou au FAI plutôt qu’au VPN.
Si tout fonctionne de nouveau dès que vous coupez le tunnel, connectez-vous à un autre serveur VPN, idéalement proche. Si, cette fois, les pages chargent sans difficulté, le premier serveur est vraisemblablement en cause.
Essayez aussi de changer de réseau, par exemple en quittant le Wi-Fi pour un partage de connexion 4G ou 5G. Si le VPN fonctionne sur le réseau mobile mais pas sur le Wi-Fi, le blocage est probablement lié à ce réseau.
Ces trois tests permettent déjà de faire le tri entre une panne générale de connexion, un problème limité à un serveur VPN et une restriction propre au réseau utilisé. Vous pouvez alors chercher du bon côté : infrastructure du fournisseur, règles du réseau ou réglages de l’appareil.
Quand le VPN est bien en cause, d’où vient le blocage ?
Un incident côté fournisseur
Le fournisseur peut rencontrer un incident limité à un serveur ou à une portion de son réseau. Une panne matérielle, une saturation ponctuelle, une opération de maintenance ou un problème de routage peuvent perturber un serveur précis sans compromettre l’ensemble de l’infrastructure.
Le problème peut aussi concerner la résolution DNS, notamment lorsque le fournisseur fait transiter ces requêtes par ses propres serveurs. Une panne du service ou un conflit avec un DNS configuré sur l’appareil peut alors bloquer la résolution : le système ne reçoit plus l’adresse IP correspondant au nom de domaine demandé. Résultat, l’appareil vous indique toujours que vous êtes connecté à Internet, mais les sites restent inaccessibles.
Le réseau bloque ou perturbe le tunnel
Dans une entreprise, une université ou sur un réseau public, les administrateurs peuvent filtrer les protocoles VPN, bloquer des ports ou limiter le trafic UDP. Selon les règles appliquées, la connexion VPN peut échouer dès la création du tunnel ou cesser d’acheminer correctement le trafic une fois celui-ci établi.
Sur un Wi-Fi public, l’explication peut être plus banale. Hôtels, aéroports ou cafés imposent souvent le passage par un portail captif avant d’autoriser la navigation. Si vous activez le VPN trop tôt, cette page peut ne pas s’afficher : vous êtes bien connecté au Wi-Fi, mais sans accès au Web.
Un réglage ou un autre logiciel bloque le trafic
Quand le tunnel VPN tombe, le kill switch coupe le trafic afin d’éviter que les applications continuent à communiquer directement avec Internet et n’exposent votre adresse IP.
Sur Android, le mode VPN permanent peut être associé au blocage de toute connexion hors VPN. Dans cette configuration, aucun trafic Internet ne passe tant que le tunnel n’est pas établi. La coupure ne traduit donc aucune panne : elle découle directement du niveau de protection choisi.
Un pare-feu tiers, un antivirus doté d’un module Web, un contrôle parental ou un autre outil réseau peuvent aussi entrer en conflit avec le client VPN. En inspectant, redirigeant ou bloquant les mêmes échanges, ils peuvent empêcher la création du tunnel ou interrompre une partie du trafic.
Comment rétablir l’accès au Web sans tout dérégler
Une fois la piste la plus probable identifiée, commencez par les manipulations les moins lourdes. Avant de réinstaller l’application ou de réinitialiser les paramètres réseau de l’appareil, testez le serveur, le protocole, le kill switch et le DNS.
Reconnecter le VPN, changer de serveur ou de protocole
Déconnectez puis reconnectez d’abord le VPN. Si vous pensez que le serveur est en cause, choisissez-en un autre dans une zone proche pour ne pas augmenter inutilement la latence.
Si les tests précédents pointent plutôt vers une restriction du réseau, essayez un autre protocole. Vous trouverez généralement cette option dans les paramètres de connexion de l’application VPN. WireGuard peut échouer là où OpenVPN TCP passe sans difficulté, et inversement. Si votre fournisseur propose un mode Stealth ou obfusqué, testez-le également lorsque le réseau limite ou bloque les connexions VPN classiques.
Vérifier le kill switch et le DNS
Vous trouverez généralement le kill switch dans les paramètres de l’application VPN, quel que soit le système utilisé. Désactivez-le brièvement et vérifiez si les pages chargent de nouveau. Sur Android, vérifiez aussi si le mode VPN permanent est associé au blocage des connexions hors VPN dans les réglages du système.
Pour le DNS, les menus varient davantage d’un appareil à l’autre. Si vous avez renseigné manuellement un serveur, repassez temporairement en mode automatique, puis vérifiez si l’accès au Web fonctionne de nouveau.
Sur Windows 11, ouvrez Paramètres > Réseau et Internet, sélectionnez la connexion Wi-Fi ou Ethernet concernée, puis modifiez l’attribution DNS dans ses propriétés.
Sur macOS, ouvrez Réglages Système > Réseau, sélectionnez la connexion utilisée, puis ses réglages avancés et la rubrique DNS. Selon la version de macOS, le bouton intermédiaire peut apparaître sous Détails ou Avancé.
Sur iPhone et iPad, le DNS se configure réseau Wi-Fi par réseau Wi-Fi depuis Réglages > Wi-Fi > bouton d’informations du réseau > Configurer le DNS.
Sur Android, ouvrez Paramètres > Réseau et Internet > DNS privé. Si vous avez renseigné manuellement un fournisseur, repassez temporairement sur Automatique, puis testez à nouveau l’accès au Web. Le nom exact des menus peut varier selon le constructeur.
Vérifier les logiciels qui interviennent sur le trafic
Le pare-feu intégré de Windows ou de macOS est rarement responsable, à lui seul, d’une coupure d’accès à Internet lorsque le VPN est actif. Cherchez plutôt du côté des logiciels installés en plus : pare-feu tiers, suite de sécurité, contrôle parental, bloqueur réseau ou autre outil capable d’inspecter ou de modifier le trafic. Sur Windows comme sur Mac, vérifiez leurs règles pour les applications et les connexions réseau afin de voir si le client VPN est bloqué.
Pour confirmer un conflit, désactivez brièvement le module concerné et testez de nouveau l’accès au Web. S’il fonctionne, réactivez immédiatement la protection et corrigez la règle responsable. Désactiver entièrement le pare-feu du système aide rarement à trouver la cause et laisse inutilement l’appareil sans protection.
Sur mobile, traquez plutôt les applications qui interviennent elles aussi sur les connexions : antivirus, bloqueur de publicités fonctionnant comme VPN local, contrôle parental, DNS sécurisé ou second VPN. Là encore, désactivez brièvement le service suspect, contrôlez l’accès au Web, puis réactivez-le si le problème persiste.
Mettre à jour ou réinstaller l’application
Vérifiez ensuite que vous utilisez la dernière version du client VPN. Fermez complètement l’application, installez les mises à jour disponibles et redémarrez l’appareil avant de refaire un essai.
Si le problème persiste, désinstallez puis réinstallez le VPN. Vous récupérez ainsi une installation propre avec les fichiers et composants réseau de la version actuelle, ce qui peut corriger des fichiers endommagés ou une configuration corrompue.
La réinitialisation du réseau en dernier recours
La procédure diffère sensiblement d’un système à l’autre et touche bien plus que le VPN. L’opération peut notamment effacer des réseaux Wi-Fi enregistrés, des paramètres DNS ou des interfaces réseau. Ne l’utilisez donc qu’après avoir épuisé les autres pistes.
Sur Windows 11, ouvrez Paramètres > Réseau et Internet > Paramètres réseau avancés > Réinitialisation du réseau. Windows supprime les cartes réseau et leur configuration, puis les réinstalle au redémarrage. Microsoft prévient qu’il peut ensuite être nécessaire de réinstaller le client VPN ou d’autres logiciels réseau.
Sur iPhone et iPad, l’option se trouve dans Réglages > Général > Transférer ou réinitialiser l’iPhone/iPad > Réinitialiser > Réinitialiser les réglages réseau.
Sur Android, vous trouverez généralement l’option permettant de réinitialiser le Wi-Fi, le réseau mobile et le Bluetooth dans les réglages de réinitialisation du système. Le chemin exact varie selon le constructeur.
macOS ne propose pas de commande équivalente pour réinitialiser tous les réglages réseau en une seule opération. Si le problème semble limité au VPN, commencez plutôt par réinstaller son application. Pour aller plus loin, il faut manuellement intervenir sur la configuration réseau, une piste à garder pour les problèmes les plus tenaces.
Quand le problème ne concerne qu’un site ou une application
Si vous n’arrivez pas à charger un site ou une application spécifique, mais que le reste du Web fonctionne normalement, inutile de chercher une panne générale : Internet n’est pas coupé. C’est le service concerné qui peut refuser ou limiter les connexions provenant d’un VPN.
Le cas est fréquent avec le streaming. Les plateformes repèrent des plages d’adresses IP utilisées par les fournisseurs VPN et peuvent les bloquer pour faire respecter leurs restrictions géographiques. Les banques, services de paiement et autres sites sensibles surveillent eux aussi de près les connexions inhabituelles ou les adresses IP partagées entre de nombreux utilisateurs. Changer de serveur peut régler le problème ; dans d’autres cas, il faudra désactiver le VPN pour ce service précis.
Si votre VPN propose le split tunneling, vous pouvez exclure du tunnel l’application qui pose problème. Selon le service, cette exception peut aussi s’appliquer à un site ou à un nom de domaine précis. La connexion concernée passe alors directement par Internet, tandis que les autres continuent d’emprunter le VPN. Vous évitez ainsi de couper complètement le tunnel pour accéder à un seul service récalcitrant.
VPN qui bloque Internet : les réponses à vos questions
Pourquoi mon VPN bloque Internet alors qu’il est connecté ?
Un VPN peut afficher une connexion active alors que le trafic ne circule plus normalement. Un kill switch peut bloquer toute sortie hors tunnel, le DNS peut ne plus résoudre les noms de domaine ou le serveur choisi rencontrer un incident. Si le problème apparaît uniquement lorsque le VPN est activé, commencez par changer de serveur, puis vérifiez le protocole, le kill switch et les réglages DNS.
Pourquoi mon VPN fonctionne en 4G ou 5G, mais pas en Wi-Fi ?
Si le VPN fonctionne sur le réseau mobile mais pas derrière votre box ou votre routeur, le Wi-Fi utilisé applique probablement des règles qui gênent la connexion. Un réseau public, professionnel ou universitaire peut bloquer des ports, limiter le trafic UDP ou refuser le protocole employé par le VPN. Essayez alors un autre protocole, comme OpenVPN TCP, ou un mode Stealth ou obfusqué si votre fournisseur en propose un.
Pourquoi mon VPN fonctionne dans le navigateur, mais pas dans une application ?
Le problème peut venir de l’application elle-même, de ses règles réseau ou du split tunneling. Vérifiez d’abord qu’elle est bien autorisée à passer par le VPN et qu’aucune exception ne l’en exclut. Une application peut aussi utiliser ses propres réglages DNS ou refuser les connexions provenant d’une adresse IP VPN. Si le navigateur fonctionne normalement, il n’y a pas de coupure générale d’Internet.
Pourquoi Netflix ou un autre service de streaming ne fonctionne plus avec mon VPN ?
Les plateformes de streaming peuvent identifier des plages d’adresses IP utilisées par des serveurs VPN et en bloquer l’accès pour faire respecter leurs restrictions géographiques. Essayez un autre serveur dans le même pays avant de modifier quoi que ce soit d’autre. Si le service refuse toujours la connexion, vous pouvez l’exclure du tunnel grâce au split tunneling lorsque le VPN autorise les exceptions par application ou par nom de domaine.
Faut-il désactiver le pare-feu ou l’antivirus quand un VPN ne fonctionne plus ?
Pas durablement. Le pare-feu intégré de Windows ou de macOS bloque rarement, à lui seul, les connexions sortantes nécessaires au VPN. Un pare-feu tiers, une suite de sécurité ou un module de protection Web peuvent en revanche entrer en conflit avec le client. Vous pouvez suspendre brièvement le module suspect pour vérifier son implication, puis le réactiver aussitôt et corriger la règle concernée si le test confirme le conflit.
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