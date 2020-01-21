Un clic sur « Déconnecter » ne clôt pas toujours l’affaire. L’application VPN interrompt bien le tunnel, mais d’autres réglages peuvent continuer d’agir en arrière-plan : kill switch, reconnexion automatique, profil système, voire configuration directement appliquée au routeur.
Un site qui refuse de charger, une application qui fonctionne mal, un réseau local inaccessible ou un changement de fournisseur : les raisons pour lesquelles on peut vouloir désactiver son VPN sont nombreuses. Dans la majorité des cas, vous pouvez directement le faire depuis l’application, mais ce n’est pas toujours suffisant. Si vous souhaitez en plus supprimer une configuration enregistrée dans Windows, macOS, Android ou iOS, voire intervenir directement sur le routeur, la marche à suivre change. Voici comment procéder selon votre appareil et ce que vous cherchez réellement à désactiver.
Déconnecter le VPN sans modifier sa configuration
Pour une interruption ponctuelle, le plus évident consiste à passer par l’application du fournisseur. Sur la plupart des clients VPN, le bouton principal affiché à l’écran permet de mettre fin à la session en cours sans toucher aux serveurs favoris, au protocole choisi ni aux autres réglages. Vous utilisez alors de nouveau la connexion de votre opérateur ou du réseau auquel vous êtes relié, et les sites consultés voient l’adresse IP publique correspondante.
Il arrive toutefois que l’application rétablisse la connexion quelques secondes plus tard ou au prochain démarrage de l’appareil. De nombreux VPN embarquent en effet une option de connexion automatique, déclenchée au démarrage du système, à l’ouverture du client ou lors de la connexion à un réseau Wi-Fi inconnu.
Si cette option a été activée pendant l’installation, ou préconfigurée par le fournisseur, vous pouvez directement la désactiver dans les paramètres du client VPN, généralement sous Connexion automatique, Auto-connect ou Lancer au démarrage.
Sur Mac, vérifiez également l’option Connexion à la demande dans les Réglages Système > VPN, qui peut automatiquement rétablir la connexion selon les règles prévues par la configuration.
Si vous perdez au contraire l’accès à Internet après avoir déconnecté votre VPN, jetez un œil du côté des paramètres du kill switch. Dans son fonctionnement classique, cette protection intervient lorsque la connexion VPN décroche de manière inattendue afin d’éviter qu’une partie du trafic ne circule hors du tunnel. Selon le fournisseur et les réglages choisis, elle peut aussi maintenir le blocage du trafic après une déconnexion volontaire. Ces modes plus exigeants portent des noms variables selon les applications, comme Advanced Kill Switch ou Kill switch strict, mais quelle que soit l’appellation, il faudra les désactiver dans les réglages de sécurité du client VPN pour rétablir l’accès au réseau.
Sur Android, il faut aussi vérifier les restrictions appliquées au niveau du système. Le mode VPN permanent peut automatiquement relancer la connexion, tandis que l’option Bloquer les connexions sans VPN interdit l’accès à Internet tant que le tunnel n’est pas actif. Ces paramètres peuvent donc expliquer pourquoi la déconnexion depuis l’application ne produit pas l’effet attendu.
Vous les trouverez généralement dans les Paramètres > Réseau et Internet > VPN, même si leur emplacement et leur intitulé varient selon les constructeurs. Sélectionnez le VPN concerné pour afficher les options disponibles.
Comment vérifier que le VPN est bien désactivé ?
Une fois la connexion interrompue, le client VPN doit normalement afficher l’état Déconnecté. Vous pouvez aussi ouvrir votre navigateur et consulter un site affichant votre adresse IP publique. Celle-ci doit correspondre à la connexion fournie par votre opérateur ou au réseau que vous utilisez, et non plus au serveur VPN sélectionné quelques minutes auparavant.
Si l’application indique que le VPN est déconnecté mais que votre adresse IP ne change pas, vérifiez qu’aucune autre connexion VPN n’est active dans les paramètres de l’appareil. Un second client, une extension de navigateur ou une configuration appliquée au routeur peuvent encore modifier le chemin emprunté par votre trafic Internet.
Une fois le VPN désactivé, le service ne masque plus votre adresse IP et n’assure plus le chiffrement du trafic entre votre appareil et son serveur VPN.
Que faire si le VPN refuse de se désactiver ?
L’application peut parfois ne plus répondre au moment de la déconnexion, ou maintenir la session alors que vous avez cliqué sur le bouton prévu à cet effet. Commencez par fermer complètement le client VPN, puis relancez-le avant de tenter une nouvelle déconnexion. Sur Windows, vous pouvez au besoin interrompre le processus depuis le Gestionnaire des tâches ; sur macOS, passez par Forcer à quitter si l’application est bloquée.
Si la connexion VPN reste active malgré tout, vérifiez ensuite les paramètres réseau du système pour la déconnecter directement depuis Windows, macOS, Android ou iOS. Un redémarrage de l’appareil peut également remettre à plat une session mal fermée. Sur un ordinateur ou un smartphone administré par une entreprise ou un établissement scolaire, gardez enfin en tête que le profil VPN peut être imposé par l’organisation et échapper aux réglages de l’utilisateur.
Désinstaller complètement un VPN de son ordinateur ou son smartphone
Si vous ne comptez plus utiliser le service, déconnecter le VPN ne fait qu’une partie du travail. Il faut aussi désinstaller son application et, selon la façon dont elle a été configurée, supprimer le profil VPN encore enregistré dans le système, notamment sur Android, iOS et macOS. Cette étape permet de retirer les paramètres de connexion qui peuvent subsister après la désinstallation du logiciel.
Sur Windows
Sur Windows, les connexions VPN configurées directement dans le système se trouvent dans les Paramètres > Réseau et Internet > VPN. Sélectionnez celle dont vous souhaitez vous séparer, puis supprimez-la.
Pour désinstaller ensuite le client du fournisseur, ouvrez les Paramètres > Applications > Applications installées, affichez le menu associé au logiciel et cliquez sur Désinstaller. Windows retirera alors l’application de l’ordinateur, indépendamment de la connexion VPN supprimée juste avant.
Sur macOS
Sur Mac, ouvrez les Réglages Système > VPN, affichez les informations de la configuration concernée, puis sélectionnez Supprimer la configuration.
Pour le client VPN, utilisez de préférence le désinstalleur fourni par l’éditeur lorsqu’il en propose un. À défaut, vous pouvez faire glisser l’application vers la Corbeille depuis le Finder, avant de la vider.
Attention toutefois : les clients VPN peuvent installer des extensions réseau, des agents ou d’autres composants en marge du logiciel principal, qu’un glisser-déposer classique ne supprimera pas forcément. Après la désinstallation, rendez-vous dans les Réglages Système > Général > Ouverture et extensions pour vérifier qu’aucun élément lié au service ne continue de s’exécuter en arrière-plan. Vous pourrez y retirer les éléments d’ouverture ou désactiver ceux qui subsistent.
La suppression complète d’une extension ou d’un composant résiduel peut en revanche nécessiter de contacter le support de l’éditeur VPN s’il ne fournit pas de désinstalleur officiel, macOS ne proposant pas de commande générique pour se débarrasser proprement de ce type d’élément.
Sur Android
Commencez par ouvrir les Paramètres > Réseau et Internet > VPN, puis sélectionnez la configuration concernée pour la supprimer.
Vous pouvez ensuite désinstaller l’application VPN depuis les Paramètres > Applications, depuis sa fiche sur le Google Play Store ou, plus simplement, en appuyant de manière prolongée sur son icône puis en la faisant glisser vers Désinstaller, en haut de l’écran. Selon le smartphone et la version d’Android, le menu peut légèrement différer.
Sur iPhone et iPad
Sur iPhone et iPad, la marche à suivre dépend davantage de la manière dont le VPN a été installé. Pour une application téléchargée depuis l’App Store, vous pouvez la supprimer comme n’importe quelle autre app après avoir interrompu la connexion au réseau privé virtuel.
Jetez néanmoins un œil aux Réglages > Général > VPN et gestion de l’appareil au cas où le VPN reposerait sur un profil de configuration (généralement professionnel ou scolaire). Attention, un même profil peut regrouper le VPN, des certificats, des comptes et d’autres paramètres réseau. Pensez donc à vérifier ce qu’il contient avant de tout envoyer à la poubelle. Sur un iPhone ou un iPad administré par une entreprise ou un établissement scolaire, certaines fonctions peuvent par ailleurs être verrouillées.
Et pour les extensions de navigateur ?
Les extensions présentées comme des VPN pour Chrome, Firefox ou Edge ne protègent pas nécessairement l’ensemble du trafic de l’appareil. La plupart se limitent aux connexions du navigateur, qu’elles font transiter par un proxy.
Pour vous en défaire, ouvrez le gestionnaire d’extensions du navigateur, repérez le module concerné puis supprimez-le. Sur Chrome et Edge, vous pouvez y accéder depuis le menu Extensions ; Firefox regroupe ces outils dans Extensions et thèmes.
Et si le VPN est configuré sur le routeur ?
Lorsqu’un VPN est configuré directement sur le routeur, désactiver les applications installées sur les ordinateurs et smartphones du foyer ne changera rien. Le tunnel est établi en amont, au niveau du réseau lui-même, et peut donc concerner tous les appareils connectés ou seulement ceux auxquels vous avez attribué une règle particulière.
Il faut alors ouvrir l’interface d’administration du routeur, depuis un navigateur ou l’application du constructeur, puis rechercher la rubrique consacrée au VPN, au client VPN ou aux connexions VPN. Sélectionnez le profil utilisé et désactivez la connexion. Si vous ne comptez plus vous en servir, vous pouvez également supprimer la configuration enregistrée. Cette opération n’affecte pas nécessairement les autres paramètres réseau du routeur.
Pensez aussi à vérifier les éventuelles règles appliquées appareil par appareil. De nombreux routeurs permettent de choisir quels équipements doivent emprunter le VPN et lesquels utilisent directement la connexion Internet. Une règle encore active peut donc continuer à orienter le trafic vers un profil VPN que vous pensiez avoir écarté.
Les intitulés et l’emplacement de ces options changent fortement selon les marques et les firmwares. ASUS, Synology, TP-Link, GL.iNet ou encore les routeurs compatibles OpenWrt n’organisent pas tous leurs menus de la même manière. En cas de doute, recherchez les sections VPN Client, VPN Fusion, Policy Routing ou leur équivalent dans l’interface de votre modèle.
Désinstaller le VPN ne résilie pas l’abonnement
Supprimer l’application VPN, le profil ou la configuration du routeur ne met pas fin à votre abonnement. Si vous quittez définitivement le service, pensez également à désactiver le renouvellement depuis votre compte client, l’App Store ou le Google Play Store selon le mode de souscription.