Pour une interruption ponctuelle, le plus évident consiste à passer par l’application du fournisseur. Sur la plupart des clients VPN, le bouton principal affiché à l’écran permet de mettre fin à la session en cours sans toucher aux serveurs favoris, au protocole choisi ni aux autres réglages. Vous utilisez alors de nouveau la connexion de votre opérateur ou du réseau auquel vous êtes relié, et les sites consultés voient l’adresse IP publique correspondante.

Il arrive toutefois que l’application rétablisse la connexion quelques secondes plus tard ou au prochain démarrage de l’appareil. De nombreux VPN embarquent en effet une option de connexion automatique, déclenchée au démarrage du système, à l’ouverture du client ou lors de la connexion à un réseau Wi-Fi inconnu.

Si cette option a été activée pendant l’installation, ou préconfigurée par le fournisseur, vous pouvez directement la désactiver dans les paramètres du client VPN, généralement sous Connexion automatique, Auto-connect ou Lancer au démarrage.