Starlink ne veut pas seulement connecter la Terre entière à Internet. L’un de ses dirigeants vient de dévoiler un plan XXL pour la constellation de satellites, qui doit englober, à terme, « le Système solaire ».
Michael Nicolls, vice-président de Starlink, a pris la parole à Antalya, en Turquie, lors du Congrès international d’astronautique. Et à la fin de son intervention, il a rappelé que l’objectif de SpaceX était d’« étendre la conscience au-delà de cette planète », une formule qui rappelle évidemment celles du P.-D.G. Et cela doit aussi passer par Starlink.
D’abord la Lune, puis Mars
Ainsi, Nicolls a révélé que l’entreprise développait déjà des systèmes de connexion « à très haut débit » basés sur des lasers afin de « connecter la Lune avec une constellation ». Pas si étonnant, lorsque l’on sait que la NASA ambitionne d’implanter une base sur la Lune, et que SpaceX est l’un de ses partenaires privilégiés.
De même, Elon Musk a déjà étayé ses plans pour construire une véritable ville « autonome » sur notre satellite, et cela passera évidemment par la mise en place d’un réseau sans fil fonctionnel. Mais ce n’est pas tout, et le dirigeant a évidemment mentionné Mars, où SpaceX ambitionne de bâtir une colonie d’1 million d'habitants.
« Ensuite, nous relierons Mars, et nous formerons un maillage interplanétaire de connectivité. Ce réseau reposera essentiellement sur les mêmes technologies que celles sur lesquelles nous travaillons avec Starlink », a poursuivi Michael Nicolls. Pour rappel, Blue Origin s'est vue confier par la NASA la mission de mettre en place un réseau de télécommunications martien, un effort sur lequel Rocket Lab travaille également. Le début d’une concurrence acharnée ?
Elon Musk valide
Des propos rapidement adoubés par Elon Musk en personne. Sur X.com, l’homme le plus riche du monde a écrit que « SpaceX assurera la connectivité dans tout le Système solaire et au-delà ». Ces prédictions sont, pour l’heure, à prendre avec des pincettes, car l’entrepreneur est coutumier des annonces excessivement optimistes. Les premiers acheteurs du Tesla Roadster peuvent en témoigner.
Pour sa part, Michael Nicolls explique que pour parvenir à ce résultat, il faut continuer à améliorer la sécurité en orbite basse, alors que la multiplication des satellites pose de sérieuses questions sécuritaires.
- Internet haut débit (presque) partout
- Facilité d'installation
- Débits excellents