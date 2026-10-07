« Ensuite, nous relierons Mars, et nous formerons un maillage interplanétaire de connectivité. Ce réseau reposera essentiellement sur les mêmes technologies que celles sur lesquelles nous travaillons avec Starlink », a poursuivi Michael Nicolls. Pour rappel, Blue Origin s'est vue confier par la NASA la mission de mettre en place un réseau de télécommunications martien, un effort sur lequel Rocket Lab travaille également. Le début d’une concurrence acharnée ?