Avant toute comparaison biométrique, les 108 076 images ont été confiées à des agents d'IA programmés et à des scripts générés par IA. Ces programmes étaient chargés de supprimer les doublons et d'écarter les clichés trop flous ou mal cadrés. À l'issue de ce tri, 6 362 visages uniques et de qualité suffisante ont été conservés, soit environ 6 % du lot de départ. D'après TechRadar, les enquêteurs ont ainsi évité l'examen manuel de près de 94 % des images.

Ces 6 362 visages ont ensuite été comparés aux photos du système de reconnaissance faciale d'INTERPOL (IFRS). Cette base de données est alimentée par les photos transmises par la majorité des pays membres de l'organisation. Chaque nouveau visage y est encodé automatiquement avant d'être comparé aux modèles faciaux enregistrés. Selon INTERPOL, plusieurs milliers de personnes ont été identifiées grâce à cette base depuis sa création.

Aucune correspondance n'a toutefois été retenue sans contrôle humain. Des officiers formés à une méthode reconnue par les experts internationaux ont examiné chaque résultat, avant de lui attribuer l'un des trois verdicts prévus, du « candidat potentiel » au résultat « non concluant ». Grâce aux correspondances confirmées, les enquêteurs ont complété des dossiers de renseignement ouverts auparavant par de possibles localisations et des éléments sur l'entourage des suspects. Ces informations sont désormais versées aux bases de données d'INTERPOL. La justice de plusieurs pays de l'opération exploite ces pistes, notamment dans le dossier de deux combattants terroristes étrangers présumés, actuellement détenus.