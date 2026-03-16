Sextorsion, arnaques sentimentales, phishing : 94 cybercriminels arrêtés lors de l'opération Synergia III d'Interpol

Pour mener à bien ces arrestations, Interpol s'est appuyé sur trois partenaires privés du secteur de la cybersécurité et notamment le Group-IB, Trend Micro et S2W. Ces derniers étaient chargés d'identifier les infrastructures suspectes et de fournir des renseignements pouvant être directement exploités par les autorités nationales.

À Macao (Chine), plus de 33 000 sites de phishing ont été répertoriés. Ces derniers imitaient des casinos, des banques, des organismes gouvernementaux ou des plateformes de paiement. Évidemment, le but des cyber criminels était d'inciter les victimes à alimenter de faux comptes ou à saisir leurs coordonnées bancaires. Au Togo, 10 suspects ont été arrêtés pour avoir animé un réseau opérant depuis un quartier résidentiel. Ils combinaient piratage de comptes sur les réseaux sociaux, arnaques sentimentales et sextorsion pour extorquer de l'argent, en faisant chanter leurs victimes et leur entourage.