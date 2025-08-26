Plus à l’est, en Zambie, la même opération a permis de démanteler un vaste réseau d’escroqueries à l’investissement dans les cryptomonnaies, qui aurait piégé 65 000 victimes pour un préjudice estimé à 300 millions de dollars. Dans le détail, il s’avère que les fraudeurs attiraient leurs cibles grâce à des campagnes publicitaires promettant des rendements élevés, puis les incitaient à télécharger des applications contrôlées par le réseau pour participer. Quinze suspects ont été arrêtés, et les enquêteurs ont confirmé avoir mis la main sur des noms de domaine, des numéros de téléphone et des comptes bancaires liés au réseau. À Lusaka, une seconde action menée de concert avec le service de l’immigration a visé un autre centre d’escroqueries, où 372 faux passeports provenant de sept pays ont été découverts dans le cadre d’une enquête plus large sur un réseau présumé de traite d’êtres humains.