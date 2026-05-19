Une opération exceptionnelle d'Interpol vient de s'achever. Elle a permis de démanteler un réseau qui avait fait plusieurs milliers de victimes.
Régulièrement, on entend parler des opérations menées par Interpol contre le cybercrime - encore récemment, c'était ainsi l'opération Synergia III qui faisait les gros titres. Et, signe de l'activité toujours grandissante de l'agence, elle vient cette fois pour la première fois de mener une activité d'ampleur contre le cybercrime dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.
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Une opération au Moyen-Orient et en Afrique du Nord entraîne l'arrestation de 201 personnes
L'opération Ramz a fait fort. Menée par Interpol, en coopération avec 13 pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord entre octobre 2025 et le 28 février 2026, elle a permis de démanteler des infrastructures malveillantes.
« L'opération visait principalement à neutraliser les menaces liées au phishing et aux malwares, ainsi qu'à lutter contre les escroqueries en ligne qui entraînent des coûts considérables pour la région » indique Interpol.
Résultat, 201 personnes ont été arrêtées par Interpol, alors que 382 suspects supplémentaires ont par ailleurs été identifiés. 53 serveurs ont aussi été saisis durant cette opération.
Près de 4000 victimes identifiées au total par la police
Interpol a au total identifié 3 867 victimes des infrastructures malveillantes qu'elle a attaqué. Et certaines allaient plus loin que le cybercrime classique. Ainsi, un réseau d'escroqueries en ligne qui incitait des internautes à investir dans une plateforme de trading (avant de fermer ses portes et de voler les fonds) a été mis hors d'état de nuire en Jordanie, et 15 personnes impliquées dans ces escroqueries ont été arrêtées.
Or, il s'est rapidement avéré que ces individus étaient en fait des personnes victimes de traite d'êtres humains. Venant d'Asie, ils ont été attirés en Jordanie avec de fausses promesses d'emploi, et ont vu leur passeport être confisqué à leur arrivée afin de les obliger à participer aux escroqueries.
Cette opération exceptionnelle à pu bénéficier de la coopération des pays suivants : l'Algérie, le Bahreïn, l'Égypte, l'Irak, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, Oman, la Palestine, le Qatar, la Tunisie et les Émirats arabes unis.