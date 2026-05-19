L'opération Ramz a fait fort. Menée par Interpol, en coopération avec 13 pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord entre octobre 2025 et le 28 février 2026, elle a permis de démanteler des infrastructures malveillantes.

« L'opération visait principalement à neutraliser les menaces liées au phishing et aux malwares, ainsi qu'à lutter contre les escroqueries en ligne qui entraînent des coûts considérables pour la région » indique Interpol.

Résultat, 201 personnes ont été arrêtées par Interpol, alors que 382 suspects supplémentaires ont par ailleurs été identifiés. 53 serveurs ont aussi été saisis durant cette opération.