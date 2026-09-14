Foire aux questions

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Pourquoi la proximité physique des GPU est-elle cruciale pour entraîner les plus gros modèles d’IA ?

L’entraînement à grande échelle repose sur du calcul distribué : des milliers de GPU travaillent en parallèle et doivent échanger en continu des paramètres et des gradients. Ces échanges passent par des interconnexions très rapides (InfiniBand, Ethernet RDMA) dont la latence et la bande passante deviennent des goulots d’étranglement dès qu’on éloigne les machines. Quand les GPU sont dans le même bâtiment (voire les mêmes rangées), on peut utiliser des liens très courts, plus rapides et plus fiables, et concevoir la topologie réseau comme une partie intégrante du « supercalculateur ». Disperser le matériel sur plusieurs sites augmente la latence, réduit l’efficacité du parallélisme et peut obliger à revoir les stratégies de découpage des modèles. Résultat : à budget identique, on obtient souvent moins de performances utiles et des entraînements plus longs.

Que signifie viser « 1 gigawatt de puissance » pour un data center IA, et pourquoi est-ce un défi industriel ?

Ici, la « puissance » désigne surtout la puissance électrique consommée en continu par l’infrastructure (GPU, réseau, stockage, mais aussi refroidissement). 1 GW correspond à l’ordre de grandeur d’une grande centrale, ce qui implique des raccordements très haute tension, des postes électriques, et des contrats d’approvisionnement colossaux. À ces niveaux, le refroidissement devient central : évacuer la chaleur nécessite des architectures avancées (air optimisé, refroidissement liquide, voire immersion) et une gestion fine des pics de charge. La disponibilité doit aussi être élevée, avec redondance (N+1, 2N) sur l’alimentation, les groupes électrogènes, les onduleurs et le réseau. Enfin, la moindre contrainte locale (énergie, eau, permis, chaîne d’approvisionnement) peut décaler le calendrier et exploser les coûts.

Qu’implique une architecture « multi-sites » avec redondance et durcissement (anti-souffle, anti-aérien) pour un data center ?

Une architecture multi-sites vise à réduire le risque qu’un seul point de défaillance (ou une attaque) mette l’ensemble hors service, en répartissant la capacité sur plusieurs emplacements. Cela impose une interconnexion très robuste entre sites, avec de la fibre redondée, des routes réseau alternatives et des mécanismes de réplication de données pour limiter la perte en cas d’incident. Le « durcissement » (béton anti-souffle, sites enterrés, protections contre drones) relève de la résilience physique, mais il doit être cohérent avec la continuité IT : alimentation et refroidissement redondants, segmentation des zones, et procédures de bascule. En contrepartie, cette dispersion complique l’exploitation (maintenance, sécurité, synchronisation) et peut dégrader les performances des clusters IA si les charges nécessitent une très faible latence. C’est donc un arbitrage entre survivabilité, coût et efficacité de calcul.