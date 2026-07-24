La guerre au Moyen-Orient fait aussi des dommages au secteur high-tech. L'Iran annonce ainsi avoir détruit un data center important au Bahreïn.
On ne compte plus les problèmes créés par les représailles iraniennes à la guerre lancée par les États-Unis. Avec les différents blocus autour du détroit d'Ormuz, ce sont ainsi différents produits nécessaires à la production de composants tech, comme l'hélium, qui ne peuvent plus être acheminés. Mais des infrastructures sont aussi directement dans le viseur de ce pays, comme le rappelle cette annonce.
L'Iran affirme avoir détruit un data center d'Amazon au Moyen-Orient
Si l'Iran vise des bases américaines dans différents pays du Moyen-Orient, il n'exempte pas non plus d'autres types infrastructures. Au milieu de semaine, Téhéran annonçait ainsi avoir visé un data center d'Amazon, installé à Bahreïn - pays situé à environ 200 kilomètres de l'Iran.
Aujourd'hui, après de nouvelles frappes, le même pays explique avoir détruit ce même data center. Une opération qui s'inscrirait, toujours selon la même source, dans sa stratégie d'attrition des moyens militaires américains dans la région.
Des attaques similaires ont eu lieu au mois de mars dernier
Les Gardiens de la révolution ont ainsi indiqué, dans un communiqué relayé par les médias nationaux, « avoir pris pour cible et détruit le bâtiment du centre de données de la société américaine Amazon à Bahreïn, qui joue un rôle majeur dans la collecte d'informations pour l'armée américaine », ainsi que s'en fait l'écho Europe 1.
Il faut noter que ce n'est pas la première fois que l'Iran attaque des data centers. Au mois de mars, peu après l'attaque surprise du 28 février menée contre les dirigéants iraniens, l'Iran avait déjà ciblé des centres données d'Amazon. L'un au niveau du Bahreïn, et deux autres qui se trouvent du côté des Émirats arabes unis.