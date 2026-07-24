Si l'Iran vise des bases américaines dans différents pays du Moyen-Orient, il n'exempte pas non plus d'autres types infrastructures. Au milieu de semaine, Téhéran annonçait ainsi avoir visé un data center d'Amazon, installé à Bahreïn - pays situé à environ 200 kilomètres de l'Iran.

Aujourd'hui, après de nouvelles frappes, le même pays explique avoir détruit ce même data center. Une opération qui s'inscrirait, toujours selon la même source, dans sa stratégie d'attrition des moyens militaires américains dans la région.