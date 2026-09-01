Ce depuis Stockholm, le lundi 31 août, qu'Emmanuel Macron et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson ont été témoins d'un moment fort de la coopération militaire franco-suédoise. L'industriel français Naval Group, qui fait partie des prochains maîtres d'œuvre du futur porte-avions français, et le ministère suédois de la Défense ont officiellement signé l'acquisition de quatre frégates de défense et d'intervention (FDI), à peine quatre mois après l'annonce de leur sélection. Un timing presque record qui montre à la fois l'urgence stratégique ressentie à Stockholm et la confiance accordée à un navire déjà pris en main par la France et la Grèce.