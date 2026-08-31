Une fois sur place, l’engin entrera clairement dans le vif du sujet : percer les mystères de la matière et de l’énergie noires, qui composent l’essentiel de l’Univers sans jamais avoir été observées directement. Il partira, en outre, à la chasse aux exoplanètes grâce à son coronographe de pointe. Un travail que le télescope pourra mener à une vitesse inédite, car il scannera le ciel jusqu’à 1 000 fois plus rapidement que Hubble. Ses premières images sont attendues courant 2027.