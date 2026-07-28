Le problème, c'est que dénicher ces monstres aux confins de l'Univers est un vrai casse-tête. Leur lumière, émise il y a plus de 13 milliards d'années, arrive terriblement affaiblie, et ressemble à un simple point comme n'importe quelle étoile bien plus proche de nous, ce qui brouille les pistes. Pour trier le vrai du faux, les astronomes s'appuient sur le décalage vers le rouge. On peut comparer ça au son d'une sirène qui s'étire quand elle s'éloigne, la lumière d'un objet s'étire elle aussi vers le rouge à mesure qu'il s'éloigne de nous, sous l'effet de l'expansion de l'Univers. Plus cet étirement est marqué, plus l'objet est lointain, et plus on remonte loin dans le temps. Un outil précieux, oui, qui ne suffit toutefois pas à rendre la traque facile. Depuis des décennies, les découvertes restaient rares et éparses.