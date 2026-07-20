Une théorie orpheline de preuve, puisqu'à aucun moment ce phénomène de recyclage n'avait pu être observé. L'équipe à l'origine de cette nouvelle étude, pour la confirmer, a braqué James Webb sur une cible relativement proche à l'échelle cosmique : NGC 4696, la galaxie centrale de l'amas du Centaure, à quelque 145 millions d'années-lumière de la Terre.

Des années plus tôt, Hubble avait déjà flairé une anomalie à cet endroit : une volute de gaz recourbée en forme de crochet, blottie tout près du trou noir central. Le vénérable télescope avait su repérer la structure, mais sa vision ne lui permettait pas d'en percer la nature ni d'expliquer sa présence. Webb a ainsi repris le flambeau et cartographié en détail les flux gazeux qui parcourent le cœur galactique. Très sensible aux infrarouges, il peut percer les voiles de poussière et détecter les gaz froids que son aîné ne pouvait discerner : raison pour laquelle il peut suivre à la trace la matière en train de retomber vers le trou noir de NGC 4696.

La structure en crochet détecté par Hubble s'étend sur près de 800 années-lumière, et le gaz qui la compose file à quelque 600 km/s, soit plus de 2 millions de km/h. Fait déterminant, ce tourbillon paraît se prolonger en un immense filament de matière qui plonge vers le trou noir : c'était l'élément qui manquait à l'appel pour confirmer la théorie du recyclage. Fins rubans de gaz refroidi, ils agissent comme des conduits : ils ramènent vers le centre galactique toute la matière qui avait été chassée par les jets. Une fois arrivée au plus près du trou noir, cette matière s'enroule en un disque tournoyant qui l'alimente de nouveau, rallumant le processus d'accrétion.

Plusieurs théoriciens avaient déjà posé les bases du cycle de rétroaction observé dans la galaxie NGC 4696 : en 1998, le cosmologiste Joseph Silk et le professeur d'astronomie Martin Rees avaient avancé l'idée qu'un trou noir pouvait réguler lui-même la croissance de sa galaxie. Une hypothèse confirmée en 2005, par l'astrophysicienne Tiziana Di Matteo, qui, avec son équipe, avait reproduit ce mécanisme d'autorégulation grâce à des simulations numériques. Il ne manquait plus que la preuve observationnelle pour le valider définitivement, apportée une fois de plus par James Webb. Toutefois, il n'est pas encore certain que tous les trous noirs supermassifs connaissent le même sort ; il faudra encore le débusquer dans d'autres galaxies, et surtout parmi les monstres de l'univers primitif découverts par Webb. Ce sont finalement eux qui auront déclenché cette grande investigation ; peut-être refermeront-ils pour de bon ce quart de siècle d'interrogations ?