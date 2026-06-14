Gene Leung, chercheur au MIT Kavli Institute, et ses collègues n’ont pas eu besoin d’un nouveau télescope. Kishalay De, ex-postdoc du MIT aujourd’hui professeur à Columbia, avait lancé un projet de retraitement des archives du satellite infrarouge NEOWISE de la NASA, actif de 2010 à 2024. L’équipe a exhumé son signal dans ces quatorze ans de données.

Mais la tâche était compliquée à cause d’une distorsion temporelle bien connue. La lumière partie de l’Univers primitif subit l’expansion de l’espace sur son trajet de milliards d’années-lumière, ce qui l’étire vers les grandes longueurs d’onde, un phénomène que les physiciens nomment décalage vers le rouge. Depuis la Terre, on observe ce même scintillement étalé sur plusieurs mois, alors qu’il ne dure que quelques semaines dans le référentiel du quasar. Il fallait donc des données infrarouges sur au moins une décennie. NEOWISE a fourni exactement cette fenêtre, sans qu’aucun instrument actuel ne puisse la reproduire à des distances aussi grandes.L’équipe a croisé ces données infrarouges sur cinq filtres distincts avec des mesures X des satellites XMM-Newton et eROSITA. Gene Leung compare le phénomène au scintillement aléatoire d'une flamme de bougie, sans rythme fixe, sur l’ensemble de la période.