Mais les prédictions théoriques récentes sont également contredites par un deuxième résultat. Des modèles comme celui d'Aya Kubota et Chris Done anticipaient une forte dépendance de la relation X-UV au taux d’Eddington, qui mesure l’intensité de l’accrétion. L’analyse du vaste échantillon SDSS ne révèle pourtant aucune influence significative de ce paramètre. L’absence de cette dépendance attendue questionne la physique reliant le disque d’accrétion et la couronne chaude. Les chercheurs ont comparé les observations avec les prévisions du modèle QSOSED, qui suppose que la luminosité dissipée dans la couronne est un fraction fixe de la luminosité d’Eddington. Les données observationnelles ne suivent pas cette prédiction, en particulier pour les taux d’accrétation les plus bas. Cela suggère que la taille ou l’efficacité de la couronne X pourrait être régie par d’autres mécanismes.

L’étude quantifie également la fraction de quasars anormalement faibles en rayons X dans cet immense échantillon. Environ 3 % des objets présentent un déficit en rayons X supérieur à 0,3 dex par rapport à la relation moyenne. Ce pourcentage est inférieur aux 5,8 % rapportés par des études antérieures sur des échantillons différents. La recherche des causes de cette sous-luminosité reste ouverte. Pour certains quasars, elle pourrait être liée à l’absorption de rayons X par du gaz ou de la poussière. L’analyse d’un sous-groupe spécifique montre qu’un déficit de 0,6 dex en luminosité X correspondrait à une quantité de gaz absorbant d’environ 1,5 × 10²¹ atomes par centimètre carré. Maria Chira note que cette population particulière « mérite une investigation plus poussée ». Ces travaux établissent donc un nouveau référentiel observationnel, qui servira de point de comparaison pour les futurs modèles d’accrétion et les campagnes d’observation plus profondes.