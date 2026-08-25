Foire aux questions

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À quoi correspond le point de Lagrange L2, où le télescope Nancy Grace Roman doit s’installer ?

Le point de Lagrange L2 est une zone de l’espace située sur l’axe Soleil–Terre, à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre, où les forces gravitationnelles et le mouvement orbital se compensent en partie. Concrètement, un satellite n’y est pas “immobile”, mais peut se placer en orbite dite de halo autour de L2 en consommant relativement peu de carburant pour se maintenir. L’intérêt pour un télescope est d’avoir le Soleil, la Terre et la Lune globalement du même côté, ce qui facilite le contrôle thermique et la stabilité. Cela permet aussi de réduire les occultations et d’assurer des observations longues et régulières, essentielles pour les relevés à grande échelle.

Qu’est-ce qu’un coronographe, et pourquoi est-ce crucial pour observer des exoplanètes ?

Un coronographe est un instrument optique qui atténue fortement la lumière d’une étoile afin de rendre visible l’environnement proche, où une exoplanète serait sinon noyée dans l’éblouissement. Le défi vient du contraste extrême : une planète peut être des millions à des milliards de fois moins lumineuse que son étoile, et très proche d’elle en angle apparent. Un coronographe combine généralement un masque (ou occulteur) et des optiques de correction pour réduire les diffractions et les aberrations qui “font baver” la lumière. Une fois l’étoile mieux supprimée, il devient possible d’imager certaines exoplanètes et d’analyser leur lumière pour obtenir des indices sur leur atmosphère.

Comment un télescope peut-il étudier la matière noire et l’énergie noire si elles sont invisibles ?

La matière noire et l’énergie noire ne se détectent pas directement par émission de lumière, mais via leurs effets sur la matière visible et l’expansion de l’Univers. Un levier majeur est le lentillage gravitationnel faible : la gravité (notamment celle de la matière noire) déforme légèrement l’image de galaxies lointaines, et ces distorsions statistiques tracent la distribution de masse. En parallèle, mesurer les distances et la croissance des structures cosmiques au fil du temps aide à contraindre l’énergie noire, liée à l’accélération de l’expansion. Pour que ces signaux soient exploitables, il faut un très grand nombre de galaxies observées avec une qualité d’image stable, afin de limiter les biais de mesure. C’est là qu’un large champ de vision et une bonne résolution deviennent déterminants.