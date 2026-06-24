« Observer une galaxie comme celle-ci était considéré comme impossible, a-t-il déclaré. Les chercheurs s'attendaient à ce que le »brouillard« d'hydrogène neutre soit trop épais pour laisser passer sa lumière ionisante. Hubble a non seulement détecté cette lumière, mais aussi révélé des détails extraordinaires sur les caractéristiques de la galaxie ».

MXDFz4.4 est cent fois plus petite en superficie que notre galaxie, mais son taux de formation stellaire la dépasse dix fois. À l’intérieur, un amas compact d’étoiles jeunes, chaudes et très massives concentre l’essentiel de l’activité. « Beaucoup d'étoiles jeunes, chaudes et massives dans un petit espace font un bien meilleur travail pour traverser un gaz opaque », a précisé Ilias Goovaerts. L’équipe estime que 50 à 100 % de la lumière ionisante produite par ces étoiles s’échappe effectivement du gaz environnant, un taux que les chercheurs n’avaient jamais mesuré aussi haut à cette époque.

Ces étoiles massives brûlent leur carburant en quelques millions d’années avant d’exploser en supernovæ. Ces explosions creusent dans le gaz des bulles de plusieurs années-lumière, ouvrant des couloirs supplémentaires par lesquels la lumière ionisante peut s’échapper.