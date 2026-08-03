Le diamètre de Triton est de 2 705 kilomètres. Celui de Proteus, la plus grande des trois lunes observées, ne dépasse pas 420 kilomètres, contre 194 pour Larissa et 175 pour Galatea. À cette échelle, ces trois lunes ne représentent que des fragments. Sur le plan chimique aussi, le profil de Proteus est différent de ses deux voisines : sa surface porte moins de phyllosilicates et contient du dioxyde de carbone.

L'’équipe de Caltech a avancé deux explications à l’origine de ces argiles. La première associe la découverte à la capture de Triton. Neptune a capturé cet astre de la ceinture de Kuiper sur une orbite rétrograde très inclinée. Cet événement aurait démoli un système régulier de lunes plus grosses, déjà en place autour de la planète, et les débris se seraient ensuite regroupés pour former les lunes actuelles. Dans une seconde hypothèse, les chercheurs ont envisagé la destruction par effet de marée d’un gros objet transneptunien différencié, entré à l’intérieur de la limite de Roche de Neptune, sans intervention de Triton. Dans les deux cas, les fragments observés aujourd’hui proviendraient de l'intérieur profond d'un corps jadis assez grand pour produire sa propre chaleur.

Les composants rocheux du Système solaire interne et externe, au moment de la formation des planétésimaux, ont soit partagé une origine commune, soit convergé vers un même état chimique après un contact prolongé avec de l’eau liquide.