Pour débusquer ce troisième larron, les chercheurs ont utilisé CRIRES+, installé sur le Very Large Telescope au Chili, avec la méthode des vitesses radiales. Le principe est simple à imaginer : l'objet, en orbitant la naine brune, exerce sur elle une attraction gravitationnelle qui la fait légèrement vaciller, un peu comme une danseuse tirée par le poignet. Ce mouvement de va-et-vient étire puis compresse la lumière émise par la naine brune, un peu comme le son d'une sirène qui change de tonalité en s'approchant ou en s'éloignant, c'est le fameux effet Doppler. En l'observant, les astronomes peuvent ainsi deviner la présence d'un objet invisible. C'est ce même procédé qui avait permis, dès 1995, la toute première détection d'une exoplanète autour d'une étoile semblable au Soleil.