La sonde OSIRIS-REx a ramené sur Terre, en 2023, des poussières et roches de l’astéroïde Bennu. Leurs analyses ont montré que certains fragments ont plus de 4,5 milliards d’années. Ces grains proviennent d’étoiles disparues bien avant la naissance du Soleil. Ils portent des signatures isotopiques distinctes. Les chercheurs ont aussi trouvé une grande variété de molécules organiques, comme des acides aminés et toutes les bases constituant l’ADN et l’ARN.

Le corps parent de Bennu contient une fraction importante de minéraux hydratés issus de la transformation de la glace fondue. Un impact violent a fragmenté cet astéroïde, puis la gravité a regroupé les morceaux. La surface subit aujourd’hui encore bombardements et rayonnement solaire. Bennu conserve ainsi des traces directes des origines cosmiques et des étapes qui ont façonné le système solaire.