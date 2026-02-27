Alors que la Terre orbite à 150 millions de kilomètres du Soleil, la ceinture de Kuiper s’étire entre 4,5 et 7,5 milliards de kilomètres, soit 30 à 50 fois plus loin. À cette distance, le rayonnement solaire y est des centaines à plus de mille fois plus faible qu’à proximité de notre planète, ce qui fait d'elle l'une des zones les plus froides de notre Système solaire. Elle abrite donc des millions de corps glacés, de gabarits très différents, dont certains (entre 10 et 25 % selon les estimations) arborent une forme étrange : ils possèdent deux lobes soudés l'un à l'autre. Une morphologie qui leur donne un air sympathique de bonhommes de neige ou de cacahuète.

En 2019, la sonde New Horizons évoluait dans la région transneptunienne, au cœur de la ceinture de Kuiper, où elle a survolé l’objet Arrokoth (voir image plus bas), nous offrant le premier regard rapproché sur un corps primordial de cette région glacée. Les images haute résolution ont montré que les deux lobes d’Arrokoth s’emboîtent sans traces de fragmentation ou de déformation. Une collision à grande vitesse les aurait pulvérisés ou fortement comprimés ; leur état quasi intact indique au contraire qu'ils se sont assemblés à très faible vitesse.

Ce n'est que depuis le 19 février, grâce à une étude parue dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, que cette interprétation a été consolidée. Ses auteurs ont démontré que ces binaires de contact correspondent vraisemblablement à des planétésimaux formés très tôt, au cours des 100 premiers millions d’années du Système solaire, puis préservés dans les régions externes sans être fragmentés.