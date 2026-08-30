Le télescope Roman pèse 10 500 kilogrammes et embarque un miroir principal de 2,4 mètres de diamètre, identique en taille à celui de Hubble, mais 80 % plus léger grâce à des matériaux plus récents. Son champ de vision est pourtant au moins 100 fois plus large que celui de son aîné, pour un coût total de 4,3 milliards de dollars (environ 3,7 milliards d'’euros).

Sa destination, le point de Lagrange L2, est à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Une conférence scientifique et un point presse de pré-lancement ont réuni, hier, plusieurs responsables de la NASA, dont Nicky Fox, directrice associée du Directorat des missions scientifiques, aux côtés de Shawn Domagal-Goldman, directeur de la Division d’astrophysique, et de Julie McEnery, scientifique du projet.

Ce n'est pas le moment pour la sieste dominicale.

