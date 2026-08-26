Une souris Basilisk, un clavier BlackWidow et des écouteurs Hammerhead adoptent le vert translucide associé aux débuts de la Xbox. Razer joue à fond la carte de la nostalgie, mais avec des périphériques bien ancrés en 2026.
Le vert translucide des années 2000 revient sur les bureaux des joueurs. Pour les 25 ans de Xbox, Razer décline trois de ses périphériques phares dans une série limitée inspirée de la première console de Microsoft, avec livrée verte, éléments translucides et marquages commémoratifs.
Présentée pendant la gamescom 2026, la collection Xbox 25 Anniversary ne ressuscite toutefois pas les technologies de l’époque. Sous l’habillage rétro, tout reste très actuel.
Basilisk, BlackWidow et Hammerhead passent au vert
Les Hammerhead V3 X HyperSpeed ferment la marche avec une connexion sans fil 2,4 GHz à faible latence, du Bluetooth 5.3, une résistance IPX4 et jusqu’à 35 heures d’autonomie avec leur boîtier.
Razer annonce des tarifs respectifs de 179,99, 209,99 et 119,99 dollars. Les précommandes sont ouvertes sur la boutique américaine de Razer pour des expéditions à partir du 20 octobre. Les prix et la disponibilité en France restent à confirmer.
Un clin d’œil à la Xbox originelle
Le choix du vert ne doit évidemment rien au hasard. La première Xbox associait déjà sa grosse coque noire à un immense X et à un médaillon vert translucide devenu l’un de ses signes distinctifs.
Microsoft avait dévoilé sa console au CES 2001 aux côtés de The Rock, avant son lancement américain le 15 novembre de la même année avec Halo en porte-étendard. L’Europe avait dû attendre le 14 mars 2002.
La première Xbox avait aussi marqué les esprits avec son énorme manette, rapidement surnommée « Duke ». Un quart de siècle plus tard, les périphériques ont sérieusement fondu. Les prix, eux, ont beaucoup moins suivi le mouvement.
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