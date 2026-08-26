Le vert translucide des années 2000 revient sur les bureaux des joueurs. Pour les 25 ans de Xbox, Razer décline trois de ses périphériques phares dans une série limitée inspirée de la première console de Microsoft, avec livrée verte, éléments translucides et marquages commémoratifs.

Présentée pendant la gamescom 2026, la collection Xbox 25 Anniversary ne ressuscite toutefois pas les technologies de l’époque. Sous l’habillage rétro, tout reste très actuel.