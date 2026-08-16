Colin Allen est créateur de contenu sur le compte Instagram @thatiscolin. Il a publié une vidéo dans laquelle il aborde une femme assise sur un trottoir avec la réplique « Tu es un code secret ? Parce que j'essaie de te déchiffrer ». Après qu’un journaliste américain de Business Insider a transmis à Meta un lien vers plus de 20 vidéos de drague et de canulars harcelants provenant de comptes différents, l’entreprise a supprimé cette vidéo ainsi que huit autres, mais d’autres séquences de Colin Allen, tournées avec la même technique auprès de femmes différentes, sont toujours en ligne.

Tracy Clayton, porte-parole de Meta, a indiqué que des milliers de contenus avaient été supprimés et plusieurs comptes suspendus, au titre des standards de la communauté sur le harcèlement, et que les termes de recherche « rizz » et « cold approach », courants dans le jargon de la drague, avaient aussi été bloqués. Deux comptes de sites de drague avaient d’abord été désactivés, mais l’un d’eux a été réactivé quelques jours plus tard. Un porte-parole de Meta a évoqué une erreur, avant que le compte ne soit de nouveau suspendu après un signalement.

Après avoir reçu des listes de vidéos similaires également publiées sur Instagram, TikTok et YouTube ont réagi chacun à leur manière. TikTok en a retiré deux sur quatre au motif du harcèlement, tandis que YouTube a supprimé plusieurs vidéos et exclu une chaîne de son programme de monétisation.

