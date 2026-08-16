Mi-juillet, le patron d’Instagram avait promis de supprimer les vidéos de harcèlement filmées avec les lunettes connectées de Meta. Un mois plus tard, des dizaines de vidéos similaires sont toujours en ligne sur des comptes vérifiés, malgré des suppressions ponctuelles obtenues après signalement.
Les lunettes connectées Ray-Ban Meta intègrent une caméra dans leur monture depuis leur lancement en 2021. Leurs ventes, qui avaient dépassé le million d’unités en 2024, ont franchi les 7 millions en 2025, plus du triple de l’année précédente, et Meta occupe la première place du marché des lunettes intelligentes. Sur Instagram et TikTok, la dernière trend qui circule est celle des vidéos de drague filmées avec ces lunettes. Des hommes abordent des femmes dans la rue avec des répliques préparées, caméra dissimulée dans la monture, avant de publier la scène. D’autres utilisateurs filment des « pranks » à des caissières ou des employés de service. Adam Mosseri, le patron d’Instagram, avait déclaré mi-juillet que la plateforme allait supprimer ces vidéos de harcèlement. Un mois après cette annonce, un journaliste américain a passé au crible des comptes populaires et vérifiés d’Instagram pour vérifier si la promesse tenait.
Meta ne supprime ces vidéos qu’après un signalement direct
Colin Allen est créateur de contenu sur le compte Instagram @thatiscolin. Il a publié une vidéo dans laquelle il aborde une femme assise sur un trottoir avec la réplique « Tu es un code secret ? Parce que j'essaie de te déchiffrer ». Après qu’un journaliste américain de Business Insider a transmis à Meta un lien vers plus de 20 vidéos de drague et de canulars harcelants provenant de comptes différents, l’entreprise a supprimé cette vidéo ainsi que huit autres, mais d’autres séquences de Colin Allen, tournées avec la même technique auprès de femmes différentes, sont toujours en ligne.
Tracy Clayton, porte-parole de Meta, a indiqué que des milliers de contenus avaient été supprimés et plusieurs comptes suspendus, au titre des standards de la communauté sur le harcèlement, et que les termes de recherche « rizz » et « cold approach », courants dans le jargon de la drague, avaient aussi été bloqués. Deux comptes de sites de drague avaient d’abord été désactivés, mais l’un d’eux a été réactivé quelques jours plus tard. Un porte-parole de Meta a évoqué une erreur, avant que le compte ne soit de nouveau suspendu après un signalement.
Après avoir reçu des listes de vidéos similaires également publiées sur Instagram, TikTok et YouTube ont réagi chacun à leur manière. TikTok en a retiré deux sur quatre au motif du harcèlement, tandis que YouTube a supprimé plusieurs vidéos et exclu une chaîne de son programme de monétisation.
La CNIL alerte aussi sur les risques de ces lunettes en France
En France, comme nous vous le rapportions au printemps, le gendarme du Web a publié un plan d’action sur les lunettes connectées. Selon un sondage cité dans ce plan, mené du 22 au 29 janvier auprès de 2 128 personnes représentatives de la population majeure, 67 % des répondants considéraient ces appareils comme un risque réel pour leur vie privée.
La Commission rappelle que l’article 9 du Code civil garantit le respect de la vie privée dans tous les lieux, et que l'article 226-1 du Code pénal prévoit jusqu’à un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour quiconque filme une personne sans son consentement dans un lieu privé. Ce texte ne concerne pas l’espace public, où ces vidéos de drague sont filmées.
Meta a par ailleurs activé un mécanisme de coupure automatique de la caméra des lunettes, déclenché lorsque le voyant lumineux d’enregistrement est trafiqué, bien que certains petits génies continuent de proposer le retrait pur de ce voyant contre rémunération. Pourtant, d’après Mark Zuckerberg Meta les lunettes connectées sont l’un des produits électroniques grand public à la croissance la plus rapide de l’histoire. Elles sont aussi essentielles à son pari sur l’intelligence artificielle.
Carolina Are est criminologue numérique à la London School of Economics and Political Science. Elle a déclaré que Meta minimisait sa propre responsabilité et ignorait les problèmes systémiques liés à son infrastructure. « Ce n'est pas comme s'ils avaient lancé ces plateformes hier », a déclaré pour sa part Sarah T. Roberts, directrice de faculté et cofondatrice du Centre d’études critiques sur Internet de l’UCLA. « Ce n'est pas comme s'ils n'avaient pas vingt ans d'expérience pour comprendre à quel point les gens peuvent se comporter de façon dépravée quand l'occasion leur en est donnée », a-t-elle enchéri.
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