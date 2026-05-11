Neferith

C’est pas le propos. Les smartphones proposent aussi des problemes de sécurité. Une personne mal intentionnée peut par exemple enregistrer une conversation entière à l’insu. Les lunettes métas permettent de filmer discrètement, mais… c’est loin d’etre le seul moyen de faire.

Et c’est justement ce qui me gêne dans ce type de réaction : on focalise toute l’attention sur un objet précis, alors que le problème de fond existe déjà depuis des années avec des appareils que tout le monde transporte quotidiennement. On ne sécurise rien, on fait du vent et on laisse des gros trous à coté (J’ai des dizaines d’exemple en tete chez des clients, qui vont s’affoler sur un truc du genre, alors qu’à coté ils ont des porte béantes)