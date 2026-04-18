Google efface délibérément son nom des montures et sous-traite le désir à des maisons qui savent le fabriquer. Evan Spiegel, P-.D.G de Snap, a dit récemment que la marque Meta n'est « pas quelque chose que les gens souhaitent porter sur le visage ».

Google semble tirer la même leçon de l'échec cinglant des Google Glass il y a plus de dix ans. Ray-Ban pour Meta, Gucci pour Google, c'est la même architecture, mais avec un positionnement tarifaire et symbolique pour Mountain View. Les Ray-Ban connectées s'affichent entre 300 et 400 dollars ; les montures Gucci, sans aucune électronique ajoutée, coûtent déjà bien au-delà de ce prix.

Google parie ici sur le rejet de la marque tech dans l'espace public. Pour Gucci, c'est une façon de récupérer une légitimité dans la lunetterie connectée, avec Kering Eyewear et son d'un savoir-faire industriel solide.