À peine dix jours après avoir publié ses règles sur la vidéoprotection en France, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) s'attaque à l'angle mort souvent ignoré qu'est le son. Peu de personnes le savent, mais brancher un micro sur une caméra de vidéoprotection est illégal en France. La CNIL vient de le rappeler noir sur blanc dans une note publiée le 20 mars, en précisant aussi dans quels cas un dispositif sonore peut, malgré tout, être installé légalement dans un lieu surveillé.