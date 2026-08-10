En mars, la Maison-Blanche a diffusé, sur son compte X, des images de Wii Sports accolées à des frappes menées en Iran. Quelques jours plus tard, elle a publié un second montage associant des extraits de Halo, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball, ainsi que des séquences des films Top Gun, Iron Man et Braveheart, à un message favorable à l’intervention militaire. Steve Downes, comédien de doublage du personnage Master Chief dans Halo, et le compte officiel de Yu-Gi-Oh! Ont publiquement pris leurs distances avec ces montages.

En avril, devant le Parlement japonais, la Diète, Toshimitsu Motegi, ministre japonais des Affaires étrangères, a visé directement la vidéo tournée autour de Wii Sports. « Il est inapproprié, même pour des institutions publiques, de reproduire des œuvres protégées sans le consentement des ayants droit », a-t-il déploré. Un peu plus tôt dans le mois, le ministère des Affaires étrangères avait contacté l’ambassade américaine à Tokyo. Il lui a demandé d’évaluer les conséquences de ces usages sur des contenus politiques ou militaires. En juin, le ministère a renouvelé cette demande, restée semble-t-il lettre morte.

En juin Donald Trump a partagé sur Truth Social une vidéo générée par IA le représentant sous les traits de Naruto. Quelques jours plus tard, Kimi Onoda, ministre chargée de la Sécurité économique, a confirmé que Tokyo avait transmis cette demande à Washington à plusieurs reprises.