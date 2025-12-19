Cette prise de parole ne doit sans doute rien au hasard et survient dans un contexte particulièrement tendu sur le Vieux Continent. Nous rapportions il y a quelques jours la colère de la Coalition for App Fairness, qui s'indigne de voir Washington obtenir plus de résultats que Bruxelles. Alors que la justice américaine a forcé l'abandon des frais jugés injustifiés sur les liens externes, Apple continue de réclamer jusqu'à 20% de commission en Europe, huit mois après sa condamnation pour non-conformité au DMA. En vantant le modèle japonais, la marque tente de démontrer qu'il existe une alternative viable à la ligne dure européenne.​

L'approche japonaise se distingue d'ailleurs fondamentalement du texte européen par sa flexibilité sur la distribution des applications. Là où l'Europe impose le téléchargement depuis n'importe quel site Web (le sideloading complet), le Japon permet à Apple de restreindre cette distribution à l'App Store et à des places de marché alternatives dûment autorisées. En d'autres termes, Apple garde donc le contrôle, et reste garante de la sécurité pour filtrer les malwares. On le sait, Apple a souvent avancé cet argument dans les débats.

Le modèle économique est lui aussi traité avec plus de souplesse. Contrairement à la situation en Europe où les développeurs peuvent totalement contourner le système de paiement d'Apple, la loi japonaise exige que l'achat intégré d'Apple soit toujours proposé comme option, même aux côtés d'alternatives. L'utilisateur nippon conserve ainsi le choix de passer par un tiers ou de rester dans l'environnement d'Apple qu'il connaît. AVec le DMA, la situation est différente et Apple complexifiait encore les règles de son App Store en juin dernier pour tenter de garder le contrôle malgré les injonctions.