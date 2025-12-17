Outre-Atlantique, ce n'est pas la même histoire. Après le procès intenté par Epic Games, les tribunaux ont ordonné à Apple de permettre aux développeurs de communiquer librement sur leurs offres externes. Les Américains peuvent désormais proposer des paiements alternatifs sans frais. La Cour d'appel du 9e circuit a récemment précisé que les frais imposés par Apple sur les liens externes doivent se limiter aux seuls coûts justifiés et vérifiables. L'argument d'Apple portant sur les frais liés à la sécurité ou la confidentialité n'est donc plus valable.

Les signataires demandent alors pourquoi les consommateurs et développeurs européens accepteraient un sort moins favorable. L'UE a pourtant été pionnière en adoptant le DMA en premier. Or, c'est du côté américain que les avancées concrètes se matérialisent pendant que Bruxelles négocie avec une entreprise qui semble ignorer ses propres règles.

La coalition avertit que sans une application stricte du DMA, le règlement deviendra un exercice administratif coûteux sans réel impact. Les signataires affirment :