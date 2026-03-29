Cinq minutes suffisent à comprendre qu'on est loin de l'effet d'annonce.

L'onglet « Affordability » affiche la baisse annuelle des prix d'une poignée d'aliments de base, comme les œufs, le lait, le pain, le beurre ou les pommes de terre, en s'appuyant sur des données du Bureau of Labor Statistics. Certains chiffres sont plus sélectifs qu'ils n'y paraissent : le prix du lait retenu correspond aux références allégées, dont la baisse est plus marquée que pour le lait entier. Le café, le bœuf haché et le jus d'orange, tous en hausse sur la même période, n'apparaissent pas. Idem pour le carburant.

L'administration a par ailleurs promis des retransmissions en direct, mais le discours de Donald Trump devant des agriculteurs vendredi après-midi n'était pas disponible en temps réel sur l'application.

Enfin, l'onglet « Social » regroupe tous les réseaux sous une même interface, mais il est aussi le plus instable techniquement. Le défilement du fil provoque des ralentissements constants et une faible réactivité. Quant au bouton « Text President Trump », il pré-remplit automatiquement un message « Greatest President Ever ! » avant de rediriger vers un formulaire d'inscription à une liste de diffusion marketing. On est loin du SMS.