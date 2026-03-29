La Maison-Blanche vient de mettre en ligne son application officielle sur l'App Store et Google Play. Elle promet d'être un canal direct entre Donald Trump et les Américains mais concentre en fait en quelques onglets des annonces filtrées, une galerie photo et un bouton pour signaler des sans-papiers à l'ICE.
« Il y a eu récemment de nombreux lancements. Soyez tranquilles, celui-ci n'est qu'une application », dit une voix off dans une vidéo montrant un montage de lancements de missiles. C'est par cette pirouette osée que l'administration Trump a annoncé sur le compte X.com officiel de la Maison-Blanche, le lancement de son application, disponible sur l'App Store et le Google Play Store.
D'après le communiqué de presse, elle promet des informations « en temps réel, sans filtre, directement de la source ». En pratique, l'application agrège surtout des communiqués officiels, des flux vidéo en direct, une galerie de photos et les fils des réseaux sociaux de la Maison-Blanche sur X, TikTok, Instagram ou encore Truth Social.
La promesse du communiqué de presse est-elle tenue ?
Cinq minutes suffisent à comprendre qu'on est loin de l'effet d'annonce.
L'onglet « Affordability » affiche la baisse annuelle des prix d'une poignée d'aliments de base, comme les œufs, le lait, le pain, le beurre ou les pommes de terre, en s'appuyant sur des données du Bureau of Labor Statistics. Certains chiffres sont plus sélectifs qu'ils n'y paraissent : le prix du lait retenu correspond aux références allégées, dont la baisse est plus marquée que pour le lait entier. Le café, le bœuf haché et le jus d'orange, tous en hausse sur la même période, n'apparaissent pas. Idem pour le carburant.
L'administration a par ailleurs promis des retransmissions en direct, mais le discours de Donald Trump devant des agriculteurs vendredi après-midi n'était pas disponible en temps réel sur l'application.
Enfin, l'onglet « Social » regroupe tous les réseaux sous une même interface, mais il est aussi le plus instable techniquement. Le défilement du fil provoque des ralentissements constants et une faible réactivité. Quant au bouton « Text President Trump », il pré-remplit automatiquement un message « Greatest President Ever ! » avant de rediriger vers un formulaire d'inscription à une liste de diffusion marketing. On est loin du SMS.
Des permissions qui inquiètent
Là où ça coince également, c'est sur les autorisations demandées. L'application demande l'accès à la localisation précise de l'utilisateur, au capteur d'empreintes digitales et à la modification des fichiers stockés sur l'appareil. Sur les réseaux sociaux, notamment X.com, certains utilisateurs, comme vous pourrez le voir dans la publication ci-dessous, ont partagé des appels à désinstaller l'app immédiatement et à réinitialiser les appareils.
L'App Store renvoie vers une politique de confidentialité générique qui ne détaille pas les usages spécifiques de ces données, ainsi que vers la page de sécurité et confidentialité de la Maison-Blanche.
À cela s'ajoute la présence, dans la section « Get in Touch », d'un bouton de signalement à l'ICE. Le bouton renvoie vers le formulaire officiel de l'agence fédérale, présenté dans l'application comme un outil pour « aider à maintenir la sécurité des communautés ». Pour l'administration, c'est une fonctionnalité de transparence citoyenne. Pour ses détracteurs, c'est un raccourci pour transformer n'importe quel smartphone en terminal de dénonciation.
Mais on peut surtout s'interroger sur la pérennité de l'application. Les comptes officiels de la Maison-Blanche sur les réseaux sociaux sont transmis d'un président à l'autre lors de chaque transition. Une application, c'est différent : elle appartient à l'équipe qui l'a déposée sur les stores, et son avenir après janvier 2029 n'est précisé nulle part.