Dans un courrier adressé le 15 janvier dernier à la FTC, plusieurs sénateurs démocrates, sous la houlette d'Elizabeth Warren, ont détaillé les précommandes en attente, les retards répétitifs et les informations contradictoires communiquées par Trump Mobile à ses clients. Le courrier demandait à l’agence fédérale de vérifier si la société respectait les règles relatives aux pratiques commerciales et à la protection des consommateurs.

La FTC a donc commencé par demander à Trump Mobile un ensemble de documents internes. L’agence a sollicité les contrats avec les fournisseurs, les plannings de production et les informations relatives aux acomptes versés par les acheteurs. Les agents ont également récupéré les preuves des communications envoyées aux clients, pour établir un état précis des informations transmises et de la réalité des livraisons.

Ils ont ensuite examiné la publicité autour du T1. Ils ont vérifié les messages qui mettaient en avant une fabrication américaine et la couleur dorée du téléphone, et confronté ces affirmations aux données recueillies auprès des fournisseurs et des fabricants des composants. L’objectif était de déterminer si les informations publiées correspondaient aux conditions effectives de production et de livraison.

De leur côté, les sénateurs ont fourni à la FTC les témoignages des clients. Ces documents comprenaient des copies d'e-mails, des échanges avec le service client et des preuves de versements d’acomptes. Chaque élément a permis à l’agence de reconstituer le déroulé des précommandes, les délais constatés et les difficultés rencontrées par les acheteurs.

L’enquête a également inclus la vérification des dates de livraison annoncées et des changements éventuels dans les caractéristiques du téléphone. La FTC a étudié les documents pour identifier tout écart entre les promesses commerciales et la réalité opérationnelle.

Les sénateurs ont fixé au 15 février la date limite pour obtenir une réponse de la FTC, et souligné dans leur courrier que ce délai devait servir à vérifier l’indépendance de l’agence. Car il faut savoir qu'en février 2025, le président Trump avait signé un décret qui renforçait le contrôle de la Maison-Blanche sur les agences de régulation, y compris des organismes comme la FTC. Depuis, chaque décision politique doit passer par l’approbation présidentielle, et les budgets de ces commissions restent sous supervision directe de la présidence.

L’administration a présenté cette mesure comme une façon de rendre les agences responsables devant le peuple américain. Les critiques, en revanche, y voient un moyen d’étendre le pouvoir exécutif sur des organismes supposés indépendants.