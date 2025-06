Ce sont les conclusions de Max Weinbach. L'intéressé révèle que ce Trump Mobile T1 est bel et bien fabriqué en Chine, et qu'il s'agit, pour faire court, d'un appareil Android low-cost rebrandé, auquel on a ajouté une nouvelle coque en plastique (pour sa part conçue aux États-Unis, il est vrai) pour augmenter la marge bénéficiaire tout en présentant l'appareil comme ayant été fabriqué outre-Atlantique.

Dans le détail, l'appareil reprend ainsi l'essentiel des caractéristiques et du design du REVVL 7 Pro 5G. Un appareil fabriqué pour Wingtech, filiale de Luxshare, au sein de trois sites de production chinois. On apprend enfin que le Trump Mobile T1 a un cousin chez T-Mobile… qui a lui aussi rebrandé et légèrement modifié le Wingtech REVVL 7 Pro 5G pour le commercialiser, à son propre nom, auprès des consommateurs américains.

Quant au service Trump Mobile, n'y voyez pas l'émergence d'un nouvel opérateur américain… mais plutôt l'apparition d'un simple opérateur virtuel exploitant le réseau des opérateurs historiques comme AT&T, T-Mobile ou Verizon. Rien de nouveau sous le soleil des gringos, donc.