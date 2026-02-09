Le revirement le plus notable concerne l'origine de l'appareil. À son lancement en juin 2025, Trump Mobile affichait fièrement des bannières « Fabriqué aux États-Unis ». Aujourd'hui, les dirigeants admettent que le gros de la production se fait dans une « nation favorite » (comprendre : un pays tiers qui n'est pas la Chine), tandis que seul « l'assemblage final » des dix dernières pièces s'effectue à Miami.

Ce montage juridique et industriel permet d'afficher des mains américaines sur le produit sans toutefois pouvoir légalement revendiquer le label officiel de la FTC, l'organisme de régulation américain des télécoms, pour une fabrication domestique.

Pour justifier le retard de six mois, l'entreprise explique avoir voulu « sauter l'étape du téléphone d'entrée de gamme » pour proposer directement un produit premium. Ce changement de cap s'accompagne d'une fiche technique gonflée : écran incurvé de 6,78 pouces, processeur Snapdragon série 7, et capteurs photo de 50 mégapixels à l'avant comme à l'arrière. Exit le logo « T1 » sur la coque, seule subsistera l'image du drapeau américain, symbole d'un appareil qui se veut avant tout un étendard politique.