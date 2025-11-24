Pour leur avocat, Yuki Hirai, Cloudflare « déforme l’essence » du jugement, ce dernier explique que « ce jugement concerne la responsabilité liée à l’anonymat et à l’ignorance des notifications d’infraction, non pas la fourniture du service lui-même ». Selon lui, l’affaire ne concerne ni l’existence des services CDN, ni une quelconque menace pour l’Internet mondial. Le véritable sujet serait bien plus simple : Cloudflare aurait ignoré des notifications d’infraction parfaitement claires, révélant des URL de sites dont le caractère pirate était évident. L’objectif des éditeurs n’est pas de restreindre l’accès aux services de Cloudflare, mais de s’assurer qu’une fois avertie, l’entreprise cesse de protéger des sites manifestement illégaux et mette en place une vérification d’identité pour éviter les récidives.