La Maison Blanche a posté mercredi sur X une image retouchée de Nekima Levy Armstrong lors de son interpellation à Saint Paul. Sur le cliché diffusé par l'administration, on voit l'avocate le visage baigné de larmes. Sauf que la photo originale montre une expression sereine et posée. Kristi Noem, secrétaire à la Sécurité intérieure, avait publié trente minutes plus tôt ce qui semble être le cliché d'origine sur lequel la manifestatnte est emmenée par un officier sans aucun signe de détresse.

Kaelan Dorr, directrice adjointe de la communication de la Maison Blanche, a défendu la publication face aux critiques : « L'application de la loi se poursuivra. Les mèmes continueront à circuler ». Cette déclaration assume ouvertement la manipulation comme stratégie de communication gouvernementale.

Pour rappel, Enkima Levy Armstrong avait manifesté dimanche dans l'église Cities Church au sein de laquelle officie un pasteur qui serait également directeur par intérim du bureau de Saint Paul de l'ICE. Elle et d'autres activistes ont scandé « ICE dehors » et « Justice pour Renee Good » pendant les offices.