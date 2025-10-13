Une nouvelle blague s'est emparée de TikTok ces dernières semaines. Et elle est plutôt de mauvais goût… À tel point que les forces de l'ordre sont exaspérées.
Les auteurs de ce « prank », souvent des adolescents, exploitent les capacités d'intelligence artificielle (IA) de Snapchat pour générer des images d'un homme, d'apparence sans-abri, se trouvant dans leur maison en train d'utiliser les toilettes, de faire une sieste ou de boire un verre d'eau. Ils envoient ensuite des photos de ce prétendu SDF à leurs parents qui, logiquement, perdent rapidement leur sang-froid.
Une blague de « mauvais goût »
Les vidéos pullulent sur TikTok par centaines et suscitent souvent la même réaction chez les parents. Sauf que parfois, certains perdent tellement patience qu'ils contactent les forces de l'ordre, par crainte que ce prétendu sans-abri s'en prenne à leur progéniture.
Et la situation empire. Depuis plusieurs jours, des départements de police situés en Europe et aux États-Unis partagent des alertes sur les réseaux sociaux afin de prévenir ce type de comportements. « En plus d'être de mauvais goût, cette farce est, pour parler franchement, stupide et potentiellement dangereuse, et ce pour de nombreuses raisons », écrivent les responsables de la police de Salem, dans le Massachusetts, sur leur site Web.
« Cette blague déshumanise les sans-abri, provoque la panique chez la victime en détresse et gaspille les ressources policières. Les policiers appelés à intervenir ne savent pas qu'il s'agit d'une farce et traitent l'appel comme un cambriolage réel, créant ainsi une situation potentiellement dangereuse », poursuivent-ils. Car les appels signalant une intrusion dans un domicile, en particulier lorsqu'il y a des enfants sur place, sont traités en priorité par les autorités.
Une situation qui empire
Si les forces de l'ordre sont déjà excédées, il faut malheureusement s'attendre à davantage de coups montés de la sorte, au fur et à mesure que l'IA crée des contenus toujours plus réalistes.
Car sur les réseaux sociaux, du contenu représentant des personnes et des scénarios fictifs qui, malgré des signes révélateurs de l'IA, trompent de nombreuses personnes en ligne, en particulier les utilisateurs Internet plus âgés. Une situation qui va forcément empirer avec des technologies toujours plus sophistiquées, à l'instar de générateurs de vidéos extrêmement performants comme Veo 3 de Google ou Sora 2 d'OpenAI.