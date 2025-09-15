Comment savoir comment un jeune homme peut voir son esprit vite transformé par les contenus toxiques remontés par les réseaux sociaux ? Nos confrères de la RTBF ou voulu tenter de répondre à la question en créant au total cinq faux profils de jeunes hommes grâce à l'IA, jeunes hommes intéressés par la musculation, les thématiques de la masculinité, ainsi que les façons de plaire aux filles. Ces IA ont ensuite commencé à scroller sur TikTok, avec ces centres d'intérêts en charge de guider la navigation.

L'observation qui en ressort est l'apparition d'une pente similaire à chaque fois. L'algorithme commence par proposer des vidéos centrées autour de la musculation. Au bout d'une dizaine de minutes de navigation, ce sont cette fois des vidéos de motivation qui sont petit à petit proposées, et dont l'appréciation est notée par l'algorithme du fait des likes ou du temps de visionnage. 20 minutes plus tard encore, ce sont des vidéos encore plus dures qui apparaissent.