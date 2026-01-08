De nombreux arnaqueurs profitent de la puissance de l'IA pour générer des images trompeuses. Il existe heureusement des techniques pour les repérer.
Il est loin le temps où l'on pouvait facilement reconnaître une image générée par l'IA au nombre improbable de doigts sur une main ou à un visage digne de l'Uncanny Valley. Avec l'arrivée de Nano Banana et de ChatGPT Images, ces visuels sont désormais à même de tromper n'importe qui. Des indices discrets peuvent cependant vous mettre la puce à l'oreille : voici nos conseils pour débusquer les faux contenus.
1. Prenez garde aux détails sur les êtres vivants
L'IA est de plus en plus douée pour donner l'illusion de la réalité mais elle a encore du chemin à faire pour les humains. Si les modèles les plus performants parviennent à faire un travail tout à fait honorable, certaines erreurs persistent et le résultat est souvent bien trop net. La peau est trop lisse ? Vous ne distinguez ni pores ni rides ? Il y a fort à parier qu'une IA est derrière tout ça. Même chose pour les animaux : si le pelage est parfait, le doute est de mise.
2. Observez bien les textes
Les dernières versions de Nano Banana et ChatGPT Images ont beaucoup progressé sur le rendu des textes dans les images. Et pour cause, l'IA a encore beaucoup de mal à être précise dans ce domaine : les lettres sont souvent floues ou issues d'un alphabet inconnu. Zoomez sur l'image ci-dessous et vous comprendrez.
Et si la génération est convaincante, n'hésitez pas à enfiler votre casquette de Sherlock Holmes et à chercher des incohérences : de nombreux textes anglais dans une image de ville japonaise peuvent, par exemple, être un indice…
3. Gardez un œil sur la foule
L'IA est aujourd'hui capable de créer des sujets extrêmement réalistes, et de nombreuses personnalités en ont fait les frais. Elle est, toutefois, nettement moins douée quand il s'agit de générer des foules entières. De nombreuses incohérences sont souvent visibles, comme des visages qui se chevauchent, des poses un peu trop similaires, des textures bien trop lisses, des objets étranges… Si vous aimez jouer à « Où est Charlie », vous allez être servi !
4. Guettez les anomalies sur les vidéos
La technologie s'est également beaucoup améliorée en génération de vidéos et les arnaques pullulent sur le web. Des outils comme Sora 2 sont même capables d'ajouter de courts dialogues particulièrement trompeurs. Comment faire pour détecter un faux contenu ? Soyez vigilants et observez bien les ombres, les reflets, les mouvements trop saccadés ou les coupes trop rapides.
Si la vidéo est très courte (moins d'une minute), méfiez-vous également : la plupart des générateurs ne peuvent pas créer de vidéos longues car elles demandent trop de puissance de calcul. Les montages sont possibles, mais, dans ce cas, les contenus ne seront pas parfaitement similaires.
5. Le web est votre allié
Si malgré tout cela, vous hésitez encore, il est temps de faire appel à internet pour vous donner un coup de pouce :
- Faites une recherche d'image inversée avec Google Lens : Google et OpenAI ont intégré des filigranes et métadonnées aux images générées par leurs outils. Ces informations seront visibles dans la recherche Google ;
- Faites une recherche d'image inversée classique et vérifiez la source : si le visuel a été posté par un média reconnu, c'est plutôt rassurant, mais s'il provient d'un réseau social, prudence ;
- Versez l'image dans Gemini et demandez-lui son avis : cette IA peut rechercher les filigranes de type SynthID et vous aider à détecter une image fictive ;
- Demandez de l'aide à la communauté : sur Reddit, le fil RealOrAI est spécialement prévu pour trier le bon grain de l'ivraie.