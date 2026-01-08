L'IA est de plus en plus douée pour donner l'illusion de la réalité mais elle a encore du chemin à faire pour les humains. Si les modèles les plus performants parviennent à faire un travail tout à fait honorable, certaines erreurs persistent et le résultat est souvent bien trop net. La peau est trop lisse ? Vous ne distinguez ni pores ni rides ? Il y a fort à parier qu'une IA est derrière tout ça. Même chose pour les animaux : si le pelage est parfait, le doute est de mise.