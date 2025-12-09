Les arnaqueurs envoient généralement un SMS aux proches en affirmant détenir leur fils, leur fille ou leur conjoint. Ils menacent de violences immédiates et réclament un paiement rapide. Pour rendre leur stratagème crédible, ils transmettent des photos ou vidéos qui semblent authentiques. Ces visuels proviennent directement des profils publics des victimes, parfois retouchés avec l'intelligence artificielle ou par simple édition.​

En regardant ces clichés de plus près, on y décèle quand même plusieurs incohérences : tatouages absents, cicatrices manquantes ou sans parler des proportions incorrectes ou des mains à 4 ou 6 doigts. Mais pour éviter d'être détectés, les escrocs exploitent des fonctionnalités de messages éphémères, qui limitent donc le temps d'analyse disponible. Ils misent sur l'affolement des proches pour court-circuiter toute réflexion logique.​