Certaines images provenaient de journalistes présents et montraient des événements réels liés à la situation politique. D’autres contenus, analysés par des fact‑checkers, se sont révélés être des deepfakes ou des visuels recyclés, avec des drapeaux mal formés ou des éléments incohérents qui n’appartenaient pas à la réalité du moment. NewsGuard a identifié plusieurs images et vidéos fabriquées ou mal attribuées, qui ont attiré des millions de vues en quelques heures. Des vidéos montrant des réactions populaires ont été qualifiées d’IA par PolitiFact, qui a repéré des incohérences visibles dans les drapeaux et les mouvements des personnes filmées.

Les utilisateurs ont partagé et commenté ces séquences sans marquage clair, car certaines semblaient crédibles au premier regard, avec des scènes de rues ou de rassemblements qui ressemblaient à des événements en cours.

Le public s'est donc retrouvé, à cause de cette accumulation de vidéos autheni=tiques et de deepfakes, dans une grande confusion, tandis que les journalistes et les experts s’efforçaient de signaler chaque anomalie et de vérifier l'authenticité des scènes. La frontière entre information fiable et tromperie visuelle s’est estompée et la perception des utilisateurs qui éprouvent des difficultés à distinguer une publication réelle d'un deepfake a été brouillée.